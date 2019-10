Kommunens bolag måste lägga miljoner på utsläppsrätter – släpper ut mycket mer än tilldelade kvoten

Läs också: Johanna vill göra det dyrare att släppa ut koldioxid: "Upp mot 1 000 kronor per ton"

I Säverstaverkets pannor eldar Bollnäs Energi varje år upp drygt 60 000 ton sopor. Förutom det som slängs av medborgare, butiker och industrier i den egna kommunen tar man emot avfall från Ovanåker, Söderhamn, Ljusdal, stora delar av Gästrikland samt Bräcke kommun i Jämtland.

I värmeverket förvandlas soporna till fjärrvärme och el.

Men det generar också utsläpp av ungefär 25 000 ton fossilt koldioxid i luften – nästan lika mycket som Iggesunds bruk, etta på listan över de anläggningar i Hälsingland som släpper ut mest koldioxid.

Hela listan hittar du här.

– Det är avfallet som genererar utsläppen. Vi tar hand om ett problem som till största delen skapas på andra håll än i Bollnäs, säger Mikael Strandberg, vd för Bollnäs Energi.

Till viss del beror utsläppen på att verket ibland eldas med fossil olja. Det kan handla om tillfälliga driftstopp i systemet eller om särskilt kalla vinterdagar där avfallsförbränningen inte räcker till all fjärrvärme kunderna vill ha.

Men det fossila koldioxidutsläppet kommer framförallt från plast som slängts i soporna.

– Av de 25 000 ton koldioxid vi släpper ut står avfallet för mellan 22 000 och 23 000 ton, säger Mikael Strandberg.

Kruxet är att Säverstaverket de senaste åren släppt ut betydligt större mängder än vad utsläppsrätterna man fått från Naturvårdsverket medger. Förra året överskred värmeverket sin kvot med över 11 000 ton.

Eftersom Bollnäs Energi tidigare kunnat spara mängder av utsläppsrätter har det inte varit något problem förrän nu.

– Nu börjar det sina, säger Mikael Strandberg.

Redan i år räknar han med att Bollnäs Energi kommer att behöva köpa in 15 000 utsläppsrätter.

Läs också: "Vi står bara för 1 promille av växthusutsläppen – det borde vara någon annans problem"

Priserna på utsläppsrätter låg under flera år på under hundralappen. I våras steg de kraftigt till drygt 300 kronor, för att sedan sjunka något igen. I nuläget kostar de strax under 250 kronor per ton koldioxid.

Årets utsläpp kommer därmed att kosta Bollnäs energi ungefär 3,5 miljoner kronor.

Nästa år måste hela 25 000 utsläppsrätter köpas in. Notan för det väntas bli över 6 miljoner kronor.

I april införs dessutom en skatt på avfallsförbränning som ytterligare kommer att öka kostnaderna för Säverstaverket.

Hur ska ni finansiera kostnadsökningarna?

– Vi kommer att höja mottagningsavgiften för avfall, säger Mikael Strandberg.

Så fjärrvärmen kommer inte bli dyrare?

– Nej. Det är ju inte de kunderna som orsakar kostnadsökningen så vi kommer inte lägga det på dem.

Ett alternativ är att minska utsläppen genom att fånga in koldioxiden och leda ner den i marken i stället för att släppa ut den i atmosfären. Det stora Värtaverket i Stockholm arbetar just nu med en sådan omställning.

Men Mikael Strandberg tror inte att det kommer att bli aktuellt i Bollnäs.

– Den tekniken ligger några år fram i tiden och jag misstänker att den kommer bli alldeles för dyr för så här små anläggningar, säger han.

Enda möjligheten han ser att minska utsläppen är att det slängs mindre plast i soporna.

– Vi försöker framförallt få industrin att bli bättre på att sortera ut plasten. Hushållen är nog svårare eftersom de flesta använder soppåsar av plast, säger Mikael Strandberg.

Helst hade han velat att värmeverk inte omfattades av utsläppshandelssystemet alls.

– Det är inte vi som orsakar utsläppen utan producenterna. Jag tycker det är fel att kostnaden hamnar på oss. Om man i stället deponerar soporna på tipp, som i många andra länder, så släpper man ut metan som är en ännu farligare växthusgas.

Enligt Bollnäs Energis miljörapport från 2018 har Säverstaverket lett till att koldioxidutsläppen i Bollnäs minskat med 52 000 ton om året.

För att den beräkningen ska gå ihop måste man dock förutsätta att samtliga fjärrvärmekunder i stället skulle ha värmt upp sina hus med olja.

Mikael Strandberg medger att det påståendet inte är riktigt rättvisande.

– Förr i tiden hade de flesta oljepanna hemma, men det är ju inte riktigt så i dag, säger han.

Har er ägare, Bollnäs kommun, haft några synpunkter på utsläppen?

– Nej, ingenting. Alternativet är förstås att sluta elda avfall. Men vi tycker ändå att vi gör en bra sak för miljön som tar hand om avfallet. Vi skäms verkligen inte för vår anläggning, säger Mikael Strandberg.

Hela listan: De släpper ut mest växthusgaser – här är Hälsinglands största klimatbovar