Kommunen vill kartlägga drogdödsfallen: "Vi har drabbats värre än andra"

Enligt siffror från Rättsmedicinalverket fanns det 34 förgiftningsdödsfall med läkemedel och eller droger i Söderhamns kommun under åren 2012-2019.

I början av det här året lovade kommunens ledning krafttag kring drogproblematiken. En handlingsplan skulle tas fram.

– Vi vet att vi gör mycket saker idag mot den här gruppen och problematiken i stort. Var är det vi inte når hela vägen fram? säger John-Erik Jansson (C).

Läs också: Stinas son dog av en överdos – fick beskedet på telefon: "Linus var den sista man trodde det här skulle hända"

Man ville därför kartlägga dödsfallen för att se om och hur de under åren varit i kontakt med kommunens verksamheter och se om man brustit någonstans.

– Då skulle vi kunna sätta in kraftigare insatser där eller förändra de på något sätt så de blir mer effektfulla, säger John-Erik Jansson (C).

Men sekretessregler gjorde att kartläggningen stötte på patrull.

– Det landade i att man måste göra ett forskningsprojekt som prövats av etikprövningsnämnden. Ger de tillstånd kan en forskare gå in i akterna och registerna, förklarar Marcus Häggström, kommunens folkhälsosamordnare.

Därför tittar nu kommunen på att ta fram ett uppdrag till FOU Välfärd Gävleborg, som är regionens forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med bland annat forskning. Uppdraget skulle i sådana fall vara att göra en händelseanalys kring de som avlidit på grund av droger och eller läkemedel.

Är inte det här något man skulle ha tittat på tidigare?

– Det har pratats om det absolut. Att vi stack ut så här väldigt fick vi klart för oss kring januari, februari. Det finns så olika definitioner, det här är de som har dött av förgiftning. Sen finns det också narkotikarelaterad dödlighet som är mycket diffusare begrepp och när vi har tittat på det tidigare så har det inte känts som om att vi har stuckit ut på något markant avvikande sett, säger Marcus Häggström.

Han tillägger också att förgiftningsdödsfall inte är något som redovisas på kommunnivå utan att det var något som de fick begära ut från Rättsmedicinalverket.

– Vi hade inte sett de siffrorna tidigare. Men det här blev en väckarklocka, säger Marcus Häggström.

Läs också: Stefan blev fri från sitt mångåriga drogberoende – har nu varit nykter i 17 år: "Man klarar det inte själv"

Viktigt att vi gör vad vi kan för att komma tillrätta med problemen

Enligt kommunalrådet skulle ett sådant här forskningsuppdrag kosta strax under en halv miljon kronor.

– Vi har inte budget någonstans idag för det, så det måste man i sådana fall ta upp som ett politiskt ärende och lyfta hur vi ska finansiera det hela. I sammanhanget är det viktigt att vi gör vad vi kan för att komma tillrätta med problemen. Är det där en väg som vi måste gå, så måste vi se vad vi kan hitta för finansiering, säger John-Erik Jansson (C).

Vad tror du krävs för förändring för att vi inte ska ha de här dödstalen när det gäller drogdödligheten?

– Vi saknar fakta på bordet. Jag tror att tidigare insatser, stötta ungdomar under uppväxten, stötta föräldrar i föräldraskapet, skulle förhindra några av de här dödsfallen. Man kommer in i det här beroendet från olika vinklar. Men en godkänd skolgång är en jättebra parameter, säger John-Erik Jansson (C).

Läs också: Narkotikapolisen Markus vänder hem för att jobba mot drogerna i Hälsingland: "En smutsig bransch"

Folkhälsosamordnaren säger att drogsituationen och drogdödligheten i Söderhamn är tragisk.

– Därför är det angeläget att titta om det går att göra något åt situationen. Sen tror jag, min personliga förklaring, om man tittar på utvecklingen av drogdödligheten i hela riket så har den ökat på senare år. Den sammanfaller också väldigt tydligt med den ökade tillgängligheten av opiatpreparat, inte minst inom sjukvården. Där man antingen missköter sin substitutionsbehandling, att man petar i sig annat vid om, eller att det läcker ut från programmen på den svarta marknaden, säger Marcus Häggström.

Lista: Här är drogerna som skördar flest liv i Gävleborg – vanliga läkemedel i topp: "Påverkar andningen"

Vad tror du krävs för förändring för att minska drogdödligheten?

– Personligen tror jag det är just opiaterna, både minska mängden tillgängliga opiater men också styra upp hur de distribueras. Det är klart att det också finns en helt svart marknad, det är polisens fråga, säger Marcus Häggström.