KOMMENTAR till ledare: Vi har fullt förtroende för kulturchefen Helén Blomqvist

Lilian Sjölunds ledare: Det är inte Ljusnan som dränerat biblioteket på personal – ni borde lärt er av stadshusskandalen

Som ansvariga politiker i Bollnäs tycker vi att det är oerhört tråkigt att bibliotekets chef och flera medarbetare är sjukskrivna och mår dåligt. Vi ser självklart väldigt allvarligt på den uppkomna situationen! Vi hade den 27 februari ett möte med kulturchefen Helén Blomqvist och förvaltningschefen Bosse Wallbäcks där man beskrev hur fack, skyddsombud, kommunens HR-avdelning och företagshälsovården är inkopplade i ärendet tillsammans med ledningen. Ett arbete som på ett strukturerat sätt har pågått en tid. Vi har i beskrivningen blivit informerade om alla processer, möten och handlingsplaner samt att dessa är väl dokumenterade.

Vi kommer under nästa vecka att kalla in hela nämnden för att informera om situationen. Information kommer självklart även att presenteras under det ordinarie nämndsammanträdet den 17 mars. Vår uppgift som ansvariga politiker är att försäkra oss om att kulturchefen har de förutsättningar som krävs för att lösa situationen. Genomförandet åligger kulturchefen inom ramen för den delegation som nämnden givit.

Mot bakgrund av ovanstående har vi fullt förtroende för vår kulturchef Helén Blomqvist och det arbete som pågår runt arbetsmiljön i kulturenheten!

Oskar Myrberg, ordförande i kulturnämnden

Fredrik Nilsson, vice ordförande i kulturnämnden

Elsy Burman, ledamot i kulturnämnden

Markus Wengelin, ledamot i kulturnämnden

Roy Von-borg, ledamot i kulturnämnden

Helena Englund, ersättare i kulturnämnden