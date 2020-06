KOMMENTAR: För att undvika missförstånd – detta gäller vid hemleveranser i Hudiksvall

Kommentar till insändaren: INSÄNDARE: Hemkörning från Coop till Söderala – det kunde jag visst glömma ...

I fredagens tidning och på helahälsingland.se var en insändare införd med rubriken ”Hemkörning från Coop kunde jag visst glömma” med svar, men som kan missförstås vad gäller hemleveranser av matvaror från Stora Coop i Hudiksvall i dessa corona-tider.

För att förtydliga och undvika missförstånd vill vi gemensamt förtydliga vad som gäller avseende Stora Coop i Hudiksvall för dig som är äldre, tillhör riskgrupp och saknar möjlighet att få hem din mat på ett säkert sätt.

Om man inte vill besöka butiken och har transportmöjlighet kan man beställa sina matvaror via coop.se och hämta i skåp utanför butiken utan extra kostnad, såsom beskrevs i svaret till insändaren.

Om man är 70+ eller i annan riskgrupp och inte har möjlighet att själv hämta sina varor finns information på hudiksvall.se.

Varorna körs hem kostnadsfritt av Odd Fellow två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar.

Denna rutin och tjänst har fungerat sedan april och kommer att fortsätta så till dess att coronapandemin släpper sitt grepp om oss.

Ytterligare information om hur olika ideella organisationer och föreningar stödjer under coronapandemin finns att läsa på Hudiksvall.se under fliken ”Tillsammans i Hudiksvall under Corona”.

Ola Nilsson för Odd Fellow och Johannes Fridell, butikschef Stora Coop Hudiksvall