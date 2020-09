Kommentar: Corona har hämmat debatten – nu är det livat i holken igen

Med anledning smittspridningen i samhället hade fullmäktige flyttat från sessionssalen i Bollnäs stadshus till Peter Stormaresalen i kulturhuset, eftersom där kunde samtliga ledamöter hålla behörigt avstånd från varandra.

Att man valt att göra så har givetvis med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att göra. Och att man följder dem är förstås föredömligt och bra.

Men om det blev en bättre lösning sett ur smittspridningssynpunkt ska kanske ändå låtas vara osagt.

För sessionssalens enorma rymd, med sina tio eller mer meter i takhöjd, kändes rätt efterlängtad efter flera timmar i en instängd, men till golvytan, något större källarlokal.

Nåja...

Faktum är att flytten till kulturhuset kan ha bidragit med några lite mer oväntade, men ändå positiva, effekter för folkhälsan.

Johan P Bång (M) gav nämligen högst oväntat syre till debatten om vem som egentligen ska ses som världens bästa högerhalv – bandyesset Per Hellmyrs, eller högerpolitikern Johan P Bång.

Hade man satt en turbin på ryggen på karln och kopplat den till skorna hade han förmodligen kunnat försörja hela Rengsjö med el till nästa val.

För så mycket som han for fram och tillbaka längs Stormaresalens ytterkant har jag aldrig sett en politiker fara omkring tidigare, tror jag. Det han nog inte Per Hellmyrs gjort heller.

Kanske hade det att göra med att många frågor under kvällen rörde energi, vilket är lite av Johan P Bångs paradnummer i egenskap av ordförande för just Bollnäs energi.

För att inte tala om hans egen energi.

Det var nog ingen slump att han hade ackompanjerat sin sedvanligt stilrena kostym med ett par slitna löparskor under det här mötet.

– 1 113 steg hittills i kväll visar stegräknaren, sa Johan P Bång nöjt efter ett av sina många anföranden under under kvällen, och just det här under debatten om landsbygdsutveckling.

Därefter passade han på att konstatera att det här i salen minsann gick bra att gå omkring i ljus till skillnad mot hur det ser ut under hans kvällspromenader i Rengsjö, där det inte finns någon vägbelysning – apropå landsbygdsutveckling.

Men han var lång ifrån ensam om att älga ut på grönbete den här kvällen.

Kenneth Nilshem (C) var uppe fler gånger än han brukar. Henrik Olofsson (SVP) for också upp och ner "bråkade" med allt och alla, och Marie Centerwall (S) blev avbruten två gånger om för att hon höll låda för länge. För att nämna några.

Och inte nog med det.

Till och med Sverigedemokraterna tog till orda vid ett par tillfällen, vilket de i princip aldrig gör.

Och det många återkom till under kvällens gång var att hela kommunen ska leva.

Hur man når dit fanns det dessvärre lika många skilda åsikter kring.

Men att samla alla politiker under ett och samma tak var i alla fall ett steg på vägen – för en levande debatt och andfådda politiker utgör ju faktisk också en liten, men viktig del, av en levande kommun.