Köade i över åtta månader – för att få lära sig svenska: "Svårt att komma in i samhället"

För fyra år sedan kom Abdu-Rashid Akiev med sin familj till Söderhamn. Efter att ha levt i Tjetjenien skulle familjen börja sitt nya liv i Sverige, och i mars 2018 fick de uppehållstillstånd.

Trots att man enligt lag ska erbjudas en plats på SFI inom tre månader, tog det betydligt längre tid för Abdu-Rashid Akiev. Efter fem månader i kö valde han istället att göra ett svårare språktest för att påskynda processen. Det ledde till att han inte behövde gå på SFI, men han fick vänta ytterligare tre månader för att påbörja en kurs på CFL.

– Jag väntade över åtta månader innan jag fick en plats för att lära mig svenska. Det var inte lätt, för kommer man till ett annat land är mycket nytt. Kulturkrockarna var det svåraste, och när man inte fick lära sig språket blev det ännu svårare att komma in i samhället, berättar Akiev.

Skulle jag få en chans att studera svenska varje dag skulle jag lära mig språket snabbare

Han fortsätter sedan.

– Men jag känner flera som fått vänta ännu längre på SFI, och som fortfarande står i kö, så jag har kommit en bit nu.

När jag träffar Abdu-Rashid Akiev sitter han vid ett bord och fyller i ett papper på Equmeniakyrkan i Söderhamn. Precis som på många andra platser arrangeras språkcafé en gång i veckan.

– Reflexväst.... en mössa..... ett par gummistövlar.

Han skriver ner ord som representerar hösten, samtidigt som han pratar och skrattar med de som är runt omkring honom. Idag har runt 40 personer som vill prata svenska samlats i lokalen.

– Först var jag asylsökande och väntade för att få veta om jag skulle få vara kvar, sen när jag fick uppehållstillstånd fick jag vänta ännu en gång för att få lära mig språket. Jag ville arbeta för att komma in i samhället, men utan språket fick jag inte ens en praktikplats. Så under min väntetid gick jag varje dag till platser som erbjöd språkcafé. Jag kunde börja på ett ställe i Söderhamn och sluta på ett annat. Jag är inte ensam om att göra på detta sättet för att få in svenskan i vardagen.

Folk tror att man vill sitta hemma på dagarna efter sina tre timmar svenska i veckan, men det vill inte jag

Nu studerar Abdu-Rashid Akiev delkurs tre i svenska som andraspråk på CFL Söderhamn. Trots detta fortsätter han att gå på språkcaféer.

– Min kurs är två gånger i veckan, sammanlagt blir det tre timmar varje vecka, och det är inte tillräckligt. Skulle jag få en chans att studera svenska varje dag skulle jag lära mig språket snabbare. Jag vill lära mig mer och snabbare.

Akiev berättar att det har varit svårt att gå från sitt gamla liv i Tjetjenien, till att leva i Sverige. Detta eftersom att han gick från att arbeta varje dag, till att nu drömma om att få en sysselsättning.

– Jag har en rysk universitetsutbildning inom statligt och kommunalt arbete, men nu måste jag börja om. Först måste jag nå högsta nivå på språket, sen vill jag plugga något nytt eftersom att jag inte fått jobb inom min bransch här ännu. Det känns som att jag måste studera hela livet för att kunna få ett arbete. Jag har försökt få en praktikplats på flera ställen, men har inte lyckats.

När jag frågar Abdu-Rashid Akiev vad han tror skulle underlätta hans situation, så har han ett tydligt svar.

– Det måste vara mer intensiv utbildning i verkligheten, och att man börjar snabbare. Inte bara som jag har nu, utan att man ska få komma ut i arbetslivet och lära sig svenskan den vägen. Då kan man komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som man får prata med människor som pratar svenska varje dag. Folk tror att man vill sitta hemma på dagarna efter sina tre timmar svenska i veckan, men det vill inte jag.

