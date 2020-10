Klubbarna svarar – så ska 300 åskådare lösas: "På något sätt ska vi ta in publik"

Så gott som samtliga klubbar i elitserien planerar för att ta in 300 åskådare.

Här svarar representanter från alla 14 lag på hur de ser på selekteringen av fans – och hur arenorna behöver anpassas.

– Vi har inte tagit nåt beslut, men på något sätt ska vi ta in publik, säger Lars Lindh, ordförande Edsbyns IF.