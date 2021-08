Klotter ett stort problem i Hudiksvall: "Märker att det är några som är väldigt frekventa"

Flera fastighetsägare i Hudiksvall har fått nog av skadegörelsen på fasaderna. Problemet med klotter har blivit så stort att Jon Larsgården satt ut en belöning till den som har uppgifter som kan leda till att de får tag i de som ligger bakom skadegörelsen. Han beskriver problemet som ett elände.

Polisen i Hudiksvall får in både anmälningar och klagomål om klotter varje år, men Johannes Persson, kommunpolis, förklarar att det även finns ett mörkertal.

– Det vi vet är att vi har ett problem som är ganska stort jämfört med de andra orterna i Hälsingland.

Att ta fast den som klottrar är ett problem för polisen, då det krävs att man tar dem på bar gärning. Att lösa brotten är svårt då det inte är förbjudet att gå runt med utrustningen som används, utan det krävs vittnen, foton, film eller teknisk bevisning.

Han poängterar dock vikten av att anmäla, trots att han förstår hopplösheten som finns hos vissa fastighetsägare. För även om anmälningen inte leder till att brottet uppklaras direkt kan bilder på klottrarens signatur, det vill säga deras "tags", sparas till framtiden. På det viset ser polisen när samma tags dyker upp i vissa områden och kan koppla dem till varandra.

– Vi försöker följa och se om det är samma person. Ibland får vi även signaler på att klotter gått upp i ett visst område och då lägger vi in en operativ inriktning. Anmälningarna hjälper oss se ett mönster och få en uppfattning, det kan vara så att vi redan har en aning om vem personen bakom en tag är och får då in ytterligare information som gör att vi kan lägga in spaning.

Varför man klottrar kan Johannes Persson inte svara på. Han berättar hur han tog en kille på bar gärning i somras, men fick ingen mer förklaring än att det var en rolig grej.

– Men att vi har mycket klotter i Hudiksvall innebär inte att vi har många klottrare. Det är ofta ett fåtal personer som gör mycket, det räcker att gå på stan och se taggarna, man märker att det är några som är väldigt frekventa.

Vad kan fastighetsägarna göra om de drabbas av klotter?

– Det blir tjatigt, men anmäla. Sen sanera fort. Vi vet att det är en kostnad men det har med Broken windows-teorin att göra. Det innebär att om det är klotter på en plats, då blir det mer klotter. Samma gäller om det är hela rutor, städat och prydligt, då klarar man sig bättre från skadegörelse. Så se till att sanera och ta bort så fort man bara kan samtidigt som polisen får dokumentera det.