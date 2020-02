Klev av mot VSK efter smäll i slutminuterna – Edsbyns besked om Määttä: "En säkerhetsåtgärd"

Det var i den 80:e minuten i segermatchen mot VSK som liberon Tommi Määttä blev liggande en kort stund efter att ha kolliderat med Daniel Johansson. En stund senare klev han också av.

På måndagen pratar Bandypuls med Edsbytränaren Magnus "Kuben" Olsson som lämnar lugnande besked.

– Ja, det tror jag är lugnt. Att han klev av var mer en säkerhetsåtgärd med tanke på läget i matchen och att han ändå fått en smäll. Så det är inte så mycket att säga om det egentligen, säger han.

Du räknar med att han är med i morgon (tisdag)?

– Ja, han är nog fit for fight till matchen mot Sirius. Jag räknar med att ha med honom då. Vi har hela truppen tillgänglig och händer det inget drastiskt så ställer vi samma manskap på benen igen.

Edsbyn kommer alltså till hemmamatchen mot Sirius med en 7–2-seger i ryggen. En match där Edsbyn kunde vända efter att VSK tidigt tagit ledningen med 2–0.

– Det är en bra bandymatch med två bra lag. VSK inleder bäst, men sen tycker jag att vi hittar in i vårt spel bättre och bättre och då blir vi också starkare och starkare. Innan det är färdigt tycker jag att vi vinner rättvist, säger Magnus Olsson.

Ner till tabelltvåan Sandviken skiljer nu fem poäng med fyra matcher kvar att spela av grundserien. Lägg därtill att Edsbyn har en förkrossande målskillnad jämfört med övriga lag. Totalt har laget släppt in 41 mål och gjort 131 framåt.

Under de sju matcher som spelats under 2020 har laget bara släppt in sju mål – samtidigt som man gjort 50 framåt.

– Det är ju så klart otroligt bra och vi är otroligt stolta över att vi har spelat den bandy som vi har gjort. Framför allt att vi har släppt in så otroligt lite mål i en sport som bandy, det är ganska unikt, säger Magnus "Kuben" Olsson.

– Vi har det ganska klart för oss vad det gäller de stora linjerna i vårt spel och just nu kan vi jobba mer med små detaljer. Lite positioner och sådana små saker för att ta det vidare och hela tiden bli bättre. Ibland, när man är i perioder då spelet inte fungerar måste man jobba med det stora, men det känner vi sitter bra nu.