Klassisk uraffär stänger: "Håller på med tid varje dag men vi kan inte påverka åldern"

Mitt på Köpmangatan i Söderhamn ligger Herambs ur. Här har den legat sedan Birgitta Heramb tog över butiken 1994 men urmakeriet har en längre historia än så. Birgittas pappa Robert startade Herambs 1953 då han tog över Perssons ur, som i sin tur hade tagit över Fridner som startade redan 1886.

Birgitta har jobbat på Herambs sedan hon examinerades från urmakarskolan 1977 och det är en epok som går i graven när nu Birgitta och hennes man och kollega Bengt Westman ska pensioneras.

– Det kommer ibland in folk som berättar att de köpte sin första klocka av pappa här på 60-talet och att de är fortfarande kunder, säger Birgitta.

Bengt berättar att det just nu finns tre verksamma urmakare i Hälsingland – han, Birgitta och en i Bollnäs.

– Snart är de bara en kvar, konstaterar han.

Samtidigt kommer det in två damer i butiken. Den ena har ramlat och krossat glaset på sin klocka. Eftersom butiken är på väg att stängas är det just nu rabatt på klockor och de kommer ganska snabbt fram till att det blir billigare att köpa en ny klocka än att laga just den här. Damerna lämnar nöjda butiken igen.

– Kunderna är alltid tacksamma. Det kan handla om en sån liten sak som att vi hjälper till med att ställa om klockan till sommar- eller vintertid. De blir så glada för servicen, säger Bengt.

Just den här gången blev det en ny klocka men annars är en av nycklarna till att uraffären kunnat drivas att de också har en verkstad. Att laga gamla klockor är hållbart och ligger i tiden.

– Det är många som kommer in med morfars eller farfars gamla klocka och vill ha den åtgärdad. Det är roligt. Det blir en minnessak som faktiskt går att använda, säger Birgitta.

Hon kommer att sakna kunderna och hon vill tacka dem för alla dessa år. Birgitta tycker alltid att det har varit trevligt att gå till jobbet och det är den sociala kontakten med alla människor som varit viktigast, även om hon njuter av att pilla med en klocka också.

– När man öppnar en klocka och börjar skruva hamnar man i en annan värld. Men den världen kan man ju öppna hemma också, när andan faller på, säger Birgitta.

De beskriver läget på hörnet av Köpmangatan och Skolhusgatan som stans bästa, även om de varit utsatta för en del skadegörelse genom åren. Det är något som de inte kommer att sakna.

– Nu kommer man nog kunna sova gott om natten utan att behöva oroa sig för att vaktbolaget ringer och berättar att ytterligare en ruta gått sönder, säger Bengt.

De har inga bestämda planer för vad de ska fylla tiden med när de blir pensionärer men de tror inte att det kommer vara något problem.

– De flesta pensionärer som kommer in här har fullt upp. De har alltid bråttom eftersom de måste göra någonting. Vi får väl också sysselsätta oss. Vi pratade med en kund om det häromdagen. Vi kom på att vi aldrig varit i vår sommarstuga i skärgården en hel vecka i sträck. Vi har aldrig haft sommarstängt, säger Birgitta.

Den sista september ska de ha lämnat lokalerna och de tror att butiken kommer att vara öppen åtminstone augusti ut. De har undersökt om det finns något intresse för andra att driva det vidare men de har inte fått något napp.

Det är en liten sorg att behöva stänga men de ser tillbaka på tiden med glädje.

– Jag är glad att jag valde det här yrket när jag var 16 år men nu är det slut. Det är som det är, säger Birgitta.

Vad som händer med lokalerna nu vet de inte. Hyresvärden Cityfastigheter säger att de inte har någon ny hyresgäst på gång ännu men att de jobbar med att hitta någon.