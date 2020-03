Klass 2-varning om stora snömängder – kommun uppmanar att hålla fritids- och förskolebarn hemma

På tisdag eftermiddag ökade SMHI sin vädervarning för hälsingekusten och enligt prognosen kommer stora mängder tung snö att falla under morgondagen. Krisledningsgruppen i Hudiksvalls kommun hade möte på tisdagen och det beslutades att den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta ställs in under onsdagen på grund av väglaget.

På tisdag kväll var planen att förskolor och fritids ska hålla öppet som vanligt, men kommunen gick också ut med en rekommendation till vårdnadshavare som har barn som ska till förskola eller fritids.

- Med tanke på att vädret kan bli så pass besvärligt uppmanar vi ändå de som har möjlighet att hålla sina barn hemma under morgondagen, säger kommunchef Bengt Friberg på Hudiksvalls kommuns hemsida.

Om väglaget blir alltför besvärligt under natten kan kommunen ta beslut om att stänga fritids och förskolor. Detta kommer i så fall att meddelas på kommunens hemsida och Facebooksida klockan 06.45.

I Nordanstigs kommun har man normal beredskap inför snöovädret och fritids och förskolor planeras att hållas öppna som vanligt. Däremot kommer transporter till dagverksamhet och daglig verksamhet att ställas in.

Under onsdagen skulle miljöseminariet Framtidens innovativa upphandling ha hållits i Harmånger men det har nu Nordanstigs kommun valt att ställa in.