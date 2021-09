Klart med ny chef på tekniska: "Lösningen känns bra"

Under tiden rekryteringsprocessen av en ordinarie förvaltningschef pågår så kliver nuvarande gatuchefen, Tony Persson in som tillförordnad chef på teknik- service- och fritidsförvaltningen. Det meddelas i dag på kommunens hemsida.

– Den här lösningen känns bra och att jag är glad att Tony tar sig an uppdraget under rekryteringsprocessen, säger kommunchef Helena Björkman på hemsidan. Förhoppningsvis har vi en ordinarie förvaltningschef på plats under våren 2022.

Tony Persson startar sitt nya uppdrag i november. Han kommer samtidigt att behålla sitt ansvar för gatuenheten.

