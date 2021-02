Klart med helt ny tour – i rekordstor tv-satsning: "Jättepositivt"

Den inhemska pingisen har stått still i mer än tre månader under pandemin efter ett beslut från Svenska bordtennisförbundet.

Men inte så länge till.

På tisdag i nästa vecka startar pingisligan om efter uppehållet när Suif ställs mot Lyckeby på bortaplan.

Och redan den här veckan är det dags för den första tävlingen.

Chefstränaren Peter Blomquist välkomnar nya Pro Series.

– Det är jättebra för det behövs fler matcher. Det är riktat mot de som är på gränsen till landslaget och som nu får chansen att visa upp sig. Sen kommer garanterat även landslagsspelarna att vara med på vissa tävlingar också, säger han.

Herrarna spelar tio deltävlingar och damerna sex fram till i augusti månad. Och för första gången kommer pingisfans regelbundet att kunna följa när svenska toppspelare drabbar samman i hagen med internationellt motstånd.

C More har säkrat rättigheterna och kommer att visa live-pingis i bland annat Sportkanalen från samtliga 16 tävlingar under cirka 300 timmar totalt – i en rekordstor satsning.

– Det är exakt det vi vill och är jättepositivt. Just nu under coronan är det också många som är extra beroende av matcher. Det är välkommet, säger Peter Blomquist.

Den första deltävlingen för herrarna spelas i Eslöv 17-19 februari. Viktor Brodd och Hampus Nordberg (till vardags i franska Angers) från Söderhamns UIF finns med bland de tio inbjudna spelarna.

Men även Daniel Gonzalez från Puerto Rico som sedan en tid tillbaka bor och tränar i Söderhamn. Liksom spelare från Senegal, Norge, Egypten samt svenska ligaspelarna Hampus Söderlund och Elias Ranefur.

Och Peter Blomquist tror hårt på sina adepter.

– Både Hampus (Nordberg) och Viktor (Brodd) har stora chanser och kan vara med högt uppe. Och speciellt Viktor har spelat väldigt lite matcher och det är väldigt bra att det kommer en tävling innan serieuppstarten. Daniel Gonzalez ser bra ut på träningarna och får bevisa att han kan vara där och hugga.

Kommer Söderhamns att få arrangerar någon tävling?

– Tanken från början var att det skulle spridas ut lite grand. Sen vet jag inte i vilken omfattning. Och något datum för Söderhamn är inte satt.