Klädbutik flyttar in i gamla MQ-lokalen: "Känns jätteroligt"

Turerna kring lokalen på Långgatan i centrala Bollnäs, där MQ tidigare har huserat, har varit många.

Det har varit tal om nya butiker och storslagna projekt, men lokalen har fortsatt att eka tom. Nu blir det dock ändring på det.

– Vi kommer att dela upp lokalen i två delar. En större yta och en lite mindre. Vi har ansökt om bygglov för att få dit en vägg och ändra lite med ventilationen, berättar Jan Erik Flink, ordförande i AB Broåker.

AB Broåker är dotterbolag till stiftelsen Hantverkshuset i Bollnäs som äger fastigheten.

Den större ytan är fortsatt utan hyresgäst, men det finns intressenter.

– Det gör det. Jag kan inte säga mer än så i dagsläget, men jag har ganska stor tro på att det kommer att lösa sig inom kort, säger Jan-Erik Flink.

Den mindre ytan kommer Into att ta över. Kontraktet är ännu inte påskrivet men man är muntligt överens bekräftar Intos ägare Ingalill Styverts.

– Vår gamla lokal i Bollnäs blev såld, och sedan dess har vi letat något nytt. Gamla MQ-lokalen har ett bra läge och när vi fick reda på att den skulle delas in i två delar så blev det väldigt intressant för oss, säger hon.

Det är fortfarande oklart när Into kan flytta in i sin nya lokal. Jan-Erik Flink tror att det kan dröja ett par månader innan all renovering är klar.

– Det kommer att bli en paus i vår verksamhet i Bollnäs ett tag, men sedan drar vi igång igen. Det känns jätteroligt och som en spännande utmaning, säger Ingalill Styverts.

Även Jan-Erik Flink är glad över att det blir liv och rörelse i lokalen igen.

– Jag tycker att det är ett bra beslut av vår styrelse att dela in lokalen i två olika delar. Det gör det lättare att hitta intressenter. Hyran blir ganska så saftig om man har hela lokalen. Så det här känns bra. Jag tror många uppskattar att det blir en affär också. Det känns som det är det invånarna vill ha, säger han.

– Det var väldigt många som blev nedstämda när vår gamla lokal skulle säljas, så vi känner att vi har ett starkt stöd i Bollnäs och de anställda jag pratat med är väldigt glada, säger Ingalill Styverts.

Det låter som att du är nöjd?

– Det känns jättebra. Jag känner starkt för Bollnäs och vi känner att vi är uppskattade där, så det här blir bra tror jag. Sen känns det väldigt bra att lokalen nu kommer till användning. Tomma lokaler i centrum är inget kul att titta på, säger hon.