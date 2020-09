Kion Kings konstmål blev gnistan när Hudiksvall skrotade jumbon: "Det här var verkligen välbehövligt"

Hudiksvall har – åtminstone på pappret – den starkaste offensiva besättningen någonsin.

Men det har inte gett så stort avtryck, även om de mål som gjorts har varit viktiga och räckt för att ta laget till toppen. Dock med klart sämre målskillnad (nog så viktigt i en tät serie) än övriga topplag.

TV: Här är höjdpunkterna när Hudiksvall bjöd på målshow

I lördagens hemmamatch mot slirande nykomlingen Fagersta Södra kom en sorts retroaktiv utdelning efter tre raka matcher med bara ett (straff) mål.

– Vi har haft det lite svårt med målgörandet, det här var så välbehövligt och gör ju gott för målskillnaden, säger Kion King.

I en något mödosam och tempofattig första halvlek var det mittfältaren som visade vägen till den mäktiga storsegern – och han gjorde det med en blixtsnabb speluppfattning och ett mycket stiligt lobbskott som smet in just under ribban.

– Jo, jag hann se att målvakten stod lite långt ut, med hade väl lite flyt att det blev en sådan båge på skottet. Det satt verkligen bra, och gav oss lite mer arbetsro. Men jag tycker aldrig det var särskilt oroligt, vi hade bra koll, säger Kion King, forwarden som trivs allt bättre i sin nya roll som mittfältare.

– Absolut, även om jag fortfarande kan falla tillbaka och vara på plaster där jag inte ska vara. Men jag kommer in i det mer och mer, och skulle inte gärna byta tillbaka, säger King.

Spelövertaget var kompakt, men ledningen bräcklig ända fram till minut 54.

Då kom en uppvisning i effektiv attackfotboll med tre passningar till mål, när Cristoffer Ericson hittade Kion King på djupet som satte bollen perfekt för en framrusande målskytt Cihan Sener.

– Det såg nog snyggt ut från sidan, kan jag tro. Nu var det en väldigt bra löpning av Cihan, och inte så jättesvårt att sätta passningen. Det var ganska brett mellan backarna, säger Kion King.

Hudiksvall kunde storma vidare mot ett alltmer håglöst motstånd, och signera en imponerande storseger med ytterligare fem mål på en halvtimme.

– Det märktes att de tappade det i andra halvlek, och började skälla på varandra. Vi gjorde det också väldigt bra, spelade lite enklare och rakare, säger Kion King.

Allra hetast var Cihan Sener med sina tre mål, varav ett på straff. Lagkaptenen toppar skytteligan med sina tio mål.

Och tränare Benny Dahlin kunde kryssa i alla positiva rutor i blocket när även Andreas Smedbakken, som startade på topp, nickade in en hörna och när inhoppare Abdulmannan Khalil äntligen fick bryta sin personliga måltorka på stopptid.

Segern innebär att Hudiksvall håller tätpositionen i tabellen, en poäng före Karlberg som knäckte Fanna borta med 2–0.

Ny trea är Enköping efter starka segern (1–0) borta mot Stockholm Internazionale.

För HuFF väntar närmast två högdramatiska matcher – tabellfyran Skiljebo borta och Stockholm Internazionale hemma.

MATCHFAKTA

Division 2 Norra Svealand

Hudiksvall–Fagersta Södra 7–0 (1–0)

Mål: 1–0 (28) Kion King, 2–0 (54) Cihan Sener, 3–0 (65) Andreas Smedbakken, hörna, 4–0 (69) Andreas Persson, 5–0 (78) Cihan Sener, 6–0 (80) Cihan Sener, straff, 7–0 (93) Abdulmannan Khalil.

Hörnor: 8– 7.

Varningar, HuFF: Cihan Sener.

Domare: Robert Ahlman, Bollnäs.

Publik: 50.