Kenneth Håkansson drar in dig i mörkret – vågar du möta din rädsla?

Det första jag ser när jag kommer in i första rummet är bokstäverna NO, lysande i blå neon. NO, som i NEJ! Ljuset får det att flimra för mina ögon och verket "solen", på en annan vägg blir verkligen som när man tittar rakt in i solen och den till slut blir svart.

Bilden är lite suddig i flera av Kenneth Håkanssons verk. En flimrande vy från ett tågfönster, en otydlig gestalt på en väg eller skymningen som får ljuset att bränna extra starkt.

Skogen har en viktig roll i Kenneth Håkanssons bilder i blandteknik. Träden står på rad, med döda grenar, knappast den lummiga urskog vi tänker oss som en livsberikande miljö att hämta kraft ur. I verket "zon" är bilden av en skog rytmiskt avdelad av mörka streck.

Människan har förändrat livsbetingelserna med sitt samhällsbygge och uttag av naturresurser. Har vi en morgondag? Den som är lagd åt det pessimistiska har verkligen mycket som bekräftar de egna tankarna i denna utställning. Mitt i en pandemi och med ett närliggande presidentval i USA är hoten på allvar. Lägg klimatkrisen på det och vi ligger ner i fosterställning.

Men det är också det som är så skönt med konsten och kulturen – vi kan låta oss falla ner i mörkret, och fundera över våra egna rädslor och våndor, ledsagade av konstnärens verk.

Kenneth Håkansson, som delar sin tid mellan Stockholm och Brattfors nära Ockelbo, där han har sin ateljé, funderar mycket kring vart samhället är på väg och hur det ska bli. I videoverket "de flytande" glider namnlösa kroppar förbi i en å, gestaltade som vita klädesplagg. En stark iscensättning som blir extra creepy med hjälp av musikern Mikael Strömbergs meditativa ljudmatta. Här har konstnären låtit sig inspireras av den polske sociologen Zygmunt Baumans "Flytande rädsla":

"Världen blir en allt mer osäker plats för individer. Ett flytande liv....kännetecknas av att människan inte längre kan göra några förutsägelser om sin framtid. Förmågor i dag kan vara oförmågor i morgon. Kompetens är dagsfärsk. Gjorda erfarenheter räknas inte nästa vecka."

Associationerna kan också gå till alla dem som inte har en plats de kan kalla hem, som flytt över vatten och lever i ovisshet om hur det ska gå i morgon.

Förutom skogen har även industrialismen, religionen och kulturen viktiga platser i Kenneth Håkanssons konst. Människan som skapar en värld som i sig ger upphov till dess undergång.

Mörkret må vara kompakt, som denna årstid där dagarna blir allt kortare, men vi tar ett steg i taget, och kanske kan det också bli bra om ett tag. Det där ordet NO kan ju också betyda att det är nog nu, stopp på galenskapen.

UTSTÄLLNING

NO

Kenneth Håkansson

Bollnäs konsthall

Pågår 17/10–13/11 2020

Det blir ingen vernissage på grund av corona-restriktionerna