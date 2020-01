Kärlekssånger, civilkurage och machokultur på Hälsinglands scener i vår

Folkteatern Gävleborg har redan startat säsongen med turnéer av föreställningarna "Den sårade divan" och Kafkas berättelse om Gregor Samsa som vaknar upp som en insekt, i "Förvandlingen". I mars blir det premiär för en pjäs som handlar om Aids-epidemin på 1980-talet, och tre personer som visade civilkurage, i "Kurage" som produceras i samarbete med Teater Västernorrland och spelas på flera platser i Hälsingland i april.

Komikern Adde Malmberg har skrivit "Man får väl ställa upp", en glesbygdsfars som utlovar skratt och igenkänning, men som även väcker tankar om demokrati och avfolkningen av landsbygden. Den handlar om den lilla orten med ett rikt föreningsliv, där alla är medlemmar i alla föreningar. Vi kan räkna med förvecklingar.

Här är några av de andra föreställningarna som dyker upp på orterna i Hälsingland i vår:

"Pappa, make och krigsförbrytare" är en ny föreställning av Danjin Malinovic, baserad på intervjuer med en man dömd för krigsförbrytelser. Han gjorde tidigare succé med sin personliga berättelse om livet som gömd flykting i Sverige, i "Var är mitt liv?". Tillsammans med skådespelaren och musikern Fikret Cesmeli framför Malinovic nu med ord, sång och musik historien om hur en vanlig familjefar gick från att vara en god medborgare till att bli en krigsförbrytare.

Mer om manligt våld och blir det i "Bye bye bror", som spelas i Söderhamn. Föreställningen bygger på intervjuer med män som lämnat eller är på väg att lämna kriminalitet och gängliv. Ett högaktuellt ämne med andra ord.

Teater Halland ger sig ut på en turné i vår med sin uppsättning av "Stolthet och fördom". Den landar i Ljusdal i början av april. Här får Jane Austens klassiker nytt liv och en twist med ensemblen bestående av fem män.

"Närheten" heter Tove Sahlins nya dansföreställning som ges på Dansplats Skog och på Staffansgården i Delsbo. På scenen ser vi bland andra Destiny af Kleen, som driver Dansplats Skog i Stråtjära.

"Kartan över oss" är en annorlunda föreställning värd några rader. Det är en GPS-programmerad ljudpromenad runt hemorten, där man använder den egna mobilen och hörlurar. Detta är en hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår när vi går till olika platser och försöker tänka på framtiden. "Kartan över oss" är jubileumsföreställningen som avslutar Riksteaterns två tematiska spår Demokratins gränser och Människa och natur.

Och så, "Domedagen - en trallvänlig talkshow", som är en fristående uppföljare till "Vi som bor här", med Martin Emtenäs, Stefan Sundström och Birgitta Henriksson. Mer miljöfrågor, klimatångest och lite hopp. Kommer till Hudiksvall och Söderhamn i april.

Fler föreställningar, datum och orter hittar du i faktarutan nedan.

Teatervåren i Hälsingland

Med reservation för tillägg och ändringar.

Bollnäs

29/1: Förvandlingen, Kulturhuset, Bollnäs

25/4: Kartan över oss, en hörlursvandring om framtiden, Träkyrkan, Bollnäs

8/5: Kurage, Folkteatern m fl

Hudiksvall

31/1: Man får väl ställa upp, Kulturhuset Glada Hudik

7/2: Förvandlingen, Tingshuset, Delsbo

8/2: Förvandlingen, Tingshuset, Delsbo

12/2: Den sårade divan, Hudiksvalls teater

13/2: Den sårade divan, Hudiksvalls teater

19/2: Selmas samlade vrede, Café August, Hudiksvall

31/3: Närheten, Staffansgården, Delsbo

15/4: Kurage, Rådhussalen, kulturhuset

25/4: Varför? Därför, Annars, Tingshuset, Delsbo (familj)

27/4: Domedagen – en trallvänlig talkshow, Kulturhuset Glada Hudik

Ljusdal

8/2: Pappa, make och krigsförbrytare, Slottescenen, Ljusdal

7/3: Al Pitcher – Work in progress, Tallhalla, Ljusdal

21/3: Varför? Därför. Annars..., Förvaltningshuset, Ljusdalssalen (familj)

6/4: Stolthet och fördom- eller The story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet, Slottescenen, Ljusdal

25/4: Kartan över oss, en hörlursvandring om framtiden,

Nordanstig

30/1: Förvandlingen, Bergsjögården

19/2: Selmas samlade vrede, Bergsjögården

6/3: Kvinnocirkus, Hasselagården

17/3: Kurage, Godtemplargården, Jättendal

5/4: Nya skor, Moliereensemblen, Bergsjögården (familj)

Ovanåker

11/2; Långbacka/Bådagård, Runemo Byagård, Runemo

8/3: Bockarna Bruse, Vox Cultura, Edsbyn (familj)

22/3: Varför? Därför. Annars... Godtemplargården, Alfta (familj)

2/4: Kurage, Johannesgården, Alfta

26/4: Mästar-skräddaren, Godtemplargården, Alfta (familj)

Söderhamn

28/1: Förvandlingen, Altorp bygdegård, Norrala

2/2: Den sårade divan, Söderhamns teater

9/2: Pappa, make och krigsförbrytare, Söderhamns teater

27/2: Bye bye bror, Söderhamns teater

28/2: Bye bye bror, Söderhamns teater

4/3: Lilla spöket Laban, Söderhamns teater (familj)

14/3: Love songs, Söderhamns teater

15/3: The sky above, the mud below, Söderhamns teater

29/3: Närheten, Dansplats Skog, Stråtjära

26/4: Domedagen – en trallvänlig talkshow, Söderhamns teater