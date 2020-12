Karins son tog sitt liv innan jul – en extra svår tid för många: "Man blir ständigt påmind"

Det är nu fyra år sedan som Karin Ellströms son Peter tog sitt liv, 25 år gammal. Saknaden och sorgen är fortfarande stor hos Karin.

– December är tufft. Det blir extra kännbart och man blir ständigt påmind om vad som hände. Peter fyllde dessutom år i december, säger hon.

Peter hade länge haft problem med psykisk sjukdom. Han hade ett antal självmordsförsök bakom sig och kontakt med både psykiatrin och socialtjänsten. Trots det kunde han inte räddas.

– Men där i december tyckte jag att han verkade må bra. Han har alltid ringt mig och sökt stöd när det varit tufft tidigare. Så var det inte den här gången. Han nämnde att han nog inte ville fira sin födelsedag och julen som vanligt det här året. Jag förstod efteråt att han redan då hade bestämt sig, säger Karin.

Peter tog sitt liv den 16 december 2016. En ofattbar sorg för en förälder att bära.

– Det är väldigt svårt för någon att förstå hur det är att mista ett barn. Det är annorlunda mot att förlora någon annan. Jag har hela tiden en kärlek som jag inte längre vet var jag ska göra av, säger Karin.

Hon hittade hjälp hos organisationen Suicide zero som arbetar för att minska självmorden i Sverige. Enligt dem är jul och nyår en extra svår tid där många begår självmord. Ensamheten kan bli extra påtaglig under högtiderna och därför har Suicide zero gått ut med en insändare där de varnar för ensamhetens risker.

Karin Ellström har engagerat sig i Suicide zero och bland annat gått deras Våga fråga-kurs. Nu försöker hon sprida ordet till så många hon kan.

– Det handlar om att våga lyfta det här med självmord och prata om det. Många gånger kan en fråga hjälpa till att rädda ett liv, säger hon.

Enligt fakta från Suicide zero tog 1 588 personer sina liv 2019 och siffrorna har legat på ungefär samma nivå i 20 år. Omkring 70 procent av alla som tar sina liv är män vilket gör självmord till den ledande dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år.

Karin Ellström tror att det viktigaste för att vända på dessa siffror är att prata om det, gärna redan i skolan.

– Man måste tillåta pojkar att prata om det man känner redan i en tidig ålder. Jag tror att det finns mycket skam i att prata om självmord fortfarande, även om det blir bättre. Kanske är kommande generationer bättre rustade, säger hon.

Varje dag tänder Karin ett ljus för Peter. Det har blivit en viktig ritual för att minnas och hantera sorgen. Men de svarta tankarna kommer fortfarande och då är gemenskapen i Suicide zero och i olika forum på nätet viktig.

– Jag är tacksam för de här grupperna. Där kan vi dela sorg och förtvivlan även fast vi inte känner varandra. Ibland kanske man bara behöver läsa att fler går igenom liknande saker, säger hon.

Hon har tidigare känt mycket ilska eftersom hon inte tycker att Peter fick all hjälp som han borde ha fått. I dag tillåter hon sig att vara ledsen och gråta när det behövs.

Under december kan det behövas lite extra. Det som tidigare var en glädjens tid med både Peters födelsedag och jul är nu en ganska smärtsam period.

– Jag vet inte hur vi ska fira i år. Julen är så konstig nu men förhoppningsvis är yngsta barnet friskt och kan komma hem och hälsa på. Men julen känns inte lika viktig längre. Det alltid en som saknas, säger Karin.