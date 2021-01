Karin Bylund: Prostitution i lilla Hudik känns så långt borta – men jag fick en ögonöppnare i min hand

Jag kan inte lägga boken ifrån mig när jag börjat läsa. Det blir så otroligt nära när huvudpersonen kommer från Gnarp och man känner igen miljön – min omgivnings bostadsområden, den lokala gymnasieskolan, parkeringen och butiken.

Jag är chockad, äcklad, men också djupt tagen och berörd av berättelsen, för det är så öppet och sårbart. De här händelserna är verkliga och har inträffat i min hemstad, när jag varit i närheten. Men mina ögon kan ha varit så ovana, och jag så ovetande, att jag inte anat ett jota – även om det kan ha hänt precis framför mig. Hade jag ens trott på det, om jag hört konversationerna eller läst samtalen i mobilen? Prostitution i lilla Hudik känns verkligen långt borta.

Läs artikeln: Berättelsen om Louise från Gnarp har blivit bok – våldtäkten ledde till prostitution: "Min kropp var missbrukad"

Kanske känner jag till och med någon någon av sexköparna, eftersom de kan vara precis vem som helst. Småbarnsföräldern, den äldre mannen, bybon, familjefadern, den 25-årige pojkvännen hand i hand med sin flickvän inne på H&M.

Berättelsen kryper in under huden eftersom det kommer så nära. Jag skäms ärligt för att jag inte förstått mer tidigare om prostitution och dess orsaker. Jo, jag har hört orden förut – men nu sjönk de in.

Louise är en jordtistel. En stickig växt, som behövde trygghet och kärlek, inte hat och utanförskap. Jordtisteln blir i boken en bild av hur utsatta människor behandlas i vårt samhälle. De blir obekväma och vi vill inte se dem bland våra odlade blommor eller i det enhetliga gräset. Språket i boken är vackert och liknelserna träffsäkra. Hon hade kunnat vara min dotter. Hur många osynliga "Louise" finns i min hemtrakt?

Boken är modig och lättläst. Vi får glimtar av fina stunder i uppväxten, möten med människor som på allvar fick henne på rätt väg. Vi får följa sms-konversationer där hon säger det som sexköparen vill höra, hur priset på hennes kropp förhandlas fram. Vi får följa henne via återfallen, självmordsförsöken. Det är en stark historia med ett budskap.

"Jag vill att ni ska förstå att ingen prostituerar sig för att den vill. Det finns alltid en bakomliggande orsak. Den lyckliga horan existerar inte. Männen som köper sex finns överallt. Du kommer inte att se det på honom. Det finns ingen stereotypisk sexköpare, de existerar i alla samhällsklasser, i alla åldersgrupper. Sexköp handlar om makt, män som anser sig ha rätten att köpa en annan människa." skriver Louise i bokens efterord.

För mig är boken en ögonöppnare. Och jag tror inte jag som läsare är ensam om den upplevelsen.

En skör ung 13-åring, en ömtålig planta som behövde omsorg och kärlek av vuxenvärlden, upplever sin kropp bli nedsmutsad och missbrukad på bara några minuter – och det förändrar hennes liv för alltid. Undrar om mannen som utsatte henne för detta förstod hur mycket det förändrade hennes liv?

Kommer han ens ihåg henne?