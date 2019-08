Känslosamt för morddömde mannen i rätten – försvaret: "Han har bestulits en sorgeprocess"

Hudiksvalls tingsrätt dömde i slutet på juni 2019 Jimmy Norman till livstids fängelse för det utdragna mordet på sin sambo. Under tortyrliknande våld plågades kvinnan till döds i parets gemensamma bostad – under flera timmar, med barnen närvarande, enligt åklagaren.

Själv menar mannen att han inte har med sambons död att göra.

Försvaret delar inte alls tingsrättens bedömning, berättar advokat Per Wiesel under den första förhandlingsdagen i hovrätten.

– Vi tycker inte att det finns ett visat samband mellan det våld som påstås, och den effekt som uppenbart har uppkommit, säger han.

De hundratals skador som kvinnan hittas med, och som direkt får ambulanspersonal att ana brottsmisstankar, kommer av att kvinnan själv ramlat omkring i bostaden, enligt mannen. Han berättar att hon på eget bevåg bland annat fallit in i en tv-bänk, och med huvudet ned i en toalett, enligt mannen.

- Vi menar att en huvuddel av de skador som finns på den avlidna kommer från de här fallen. Framförallt från det fall som sker i slutet i trappan, säger Per Wiesel.

Mannen, som erkänt att han bland annat örfilat kvinnan, godtar att dömas för misshandel.

– Sedan har han ju använt våld, och även om man kommer till slutsats att han använt mer våld än vad han kommer ihåg så är inte det våld som leder till döden, säger advokat Per Wiesel.

Den morddömde reagerade starkt på sin livstidsdom, berättar försvararen.

– Jimmy Norman är förskräckt över hur det här har bedömts, säger Per Wiesel.

Men åklagare Birgitta Fernlund menar att det finns för många obesvarade frågetecken.

– Min uppfattning är att han inte berättar allt som hänt, säger hon.

Bland annat har den dömde inte kunnat svara på när och hur kvinnan kläder rivits sönder, eller varför en stor bit av kvinnans hår hittats inne i parets sovrum. Frågorna kring kvinnans många skärskador är även de obesvarade.

– Rättsläkaren har uttalat att de är orsakade av ett eggvasst föremål, till exempel en kniv, och att de skadorna gjorts av annan person. Men det kan inte han lämna någon förklaring till, säger Birgitta Fernlund.

Mannen, som greps i anslutning till att kvinnan fördes med ambulans från bostaden, har suttit häktad sedan den första januari 2019. En tid som varit tuff för mannen, berättar försvarsadvokaten.

– Det är jobbigt, han har bestulits från en sorgeprocess, han har inte fått träffa sina barn. Han har inte haft någon kontakt med sina barn, och dessutom beskyllas för att ligga bakom sin livskamrats död, säger Per Wiesel.

Eftersom kvinnans telefonsamtal spelats in under en tid, enligt åklagaren som en del av den övervakning mannen utfört, finns mycket tekniskt bevismaterial sparat. Däribland det samtal som görs under kvällen den 28:e december, till en person utom familjen. Det är det samtalet som åklagaren menar är den utlösande faktorn till mordet, och det hon beskriver leder till ett okontrollerat raseri från mannens sida.

När samtalet spelas upp i hovrätten under onsdagen skakar mannen på huvudet flera gånger.

Det bråk som pågår under natten grundar sig i en relationsdispyt – och det är det som till slut mynnar i att mannen mördar sin sambo, enligt åklagaren.

I slutet av samtalet som spelas upp ber personen i andra änden mannen att inte vara dum mot kvinnan.

– Nu är du snäll med henne, säger personen.

– Fram till i morgon, ja, svarar han innan samtalet avslutas.

Rättegången fortsätter under torsdagen, och avslutas den 28 augusti.

