Kanadensisk kraft i BIS – värvar sju från Nordamerika: "Inte nöjda att vara i botten"

Ett par importspelare i ett division 3-lag är inget konstigt nu för tiden.

Men den här säsongen har Bollnäs IS gått all in på den utländska marknaden – och kommer till spel med sex nordamerikaner och en vitryss.

– Jag tror och hoppas det här kan öka intresset ännu mer för ishockeyn i Bollnäs, säger tränaren Jonas Engberg.