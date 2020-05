Kambuas vd släppt på fri fot – fortsatt misstänkt för grovt ekobrott

Helahälsingland.se påbörjade sin granskning av Kambua International AB och deras verksamhet efter att de klivit in som storsponsor åt bandylaget Brobergs IF för tre år sedan.

Under måndagen ställdes företagsledaren Stefan Sandström inför häktningsförhandling i Malmö tingsrätt, sedan han gripits i samband med att han återvände till Sverige i slutet av förra veckan.

Enligt åklagaren misstänks Stefan Sandström för grovt bedrägeri, alternativt grovt svindleri, och grovt penningtvättsbrott. Brott som ska ha begåtts under sex års tid, mellan 2014 och 2020, när det gäller det misstänkta bedrägeriet och mellan 2014 och 2017 gällande penningtvätt, enligt den framställan som skickats till tingsrätten.

Men under förhandling i tingsrätten beslutades att Stefan Sandström, som nekar till brott, skulle försättas på fri fot. Åklagarens bevisning höll inte för att häkta företagsledaren under den fortsatta utredningen.

– De sa att det inte var sannolika skäl för brottsmisstanke. Tingsrätten har tagit sitt beslut och det får vi acceptera. Sedan är frågan om jag ska nöja mig med det eller överklaga beslutet, säger åklagaren Michael Pleym.

Spel- och vadslagningsbolaget Kambua etablerade sig i Söderhamn i januari 2017, och gick då in som storsponsor i Brobergs IF i ett samarbete som numera är avslutat. Genom vad bolaget beskrev som en unik mjukvara påstod sig Kambua kunna ge 25 procent i avkastning till sina kunder genom vinster via spel på sport.

I en tidigare artikel uppgav en av företagets då lokala representanter att det var vanligt att kunderna gick in med hundra tusen kronor och sedan höjde i takt med att pengarna växte. En kund uppgavs exempelvis ha över 12 miljoner kronor i bolaget. Bara i Hälsingland fanns då cirka 100 kunder, de flesta i Söderhamn.

Skatteverket, som tidigare har granskat Kambua, menar däremot att företaget har ett så kallat pyramidupplägg, där avkastningen som utlovas finansieras av att nya kunder hela tiden tillför nya pengar. Företagets vd Stefan Sandström ska även ha blivit granskad av Ekobrottsmyndigheten i november 2018.

Så sent som i januari i år berättade vi att Kambua inte hade betalat ut pengar till kunder under ett års tid.

Gripandet av företagsledaren, som skedde ombord på Öresundståget under torsdagen, var resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska underrättelsetjänster, enligt tidningen Barometern som var först att rapportera om händelsen. Där framkom också att ytterligare en man är misstänkt i samma ärende och häktades under fredagen. Enligt tidningens uppgifter ska han ha haft en ledande position i Kambuas säljgrupp och häktades som misstänkt för medhjälp till grovt bedrägeri.

Vad betyder det för utredningen att en man häktats för medhjälp men att den utpekade huvudmannen släpps?

– Det är en sak som vi håller på att analysera och något som jag inte kan gå ut med. Det råder förundersökningssekretess, säger åklagare Michael Pleym.

Han uppger däremot att utredningen kan komma att växa och att ytterligare personer kan bli brottsmisstänkta.

Samtidigt vill Ekobrottsmyndigheten komma i kontakt med kunder och investerare till Kambua och uppmanar dessa att kontakta polisen om de vill bidra till den fortsatta brottsutredningen.

När tidningen når Mikael Rosén, som tidigare jobbade vid den numera nedlagda Söderhamnskontoret och enligt uppgift ska ha haft titeln försäljningschef, vill han inte svara på några frågor.

– Jag lämnar inga kommentarer alls, säger han.