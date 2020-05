Kambuas vd gripen – misstänks för grova brott

Vi har tidigare skrivit om Kambua, som bland annat har sponsrat Brobergs IF, och att företaget har blivit granskat av Skatteverket. I november 2018 ska vd Stefan Sandström ha blivit granskad av Ekobrottsmyndigheten.

Och nu är han alltså enligt Barometern misstänkt för flera grova brott som svindleri och penningtvätt. Enligt tidningen ska han ha gripits på torsdagen då kom in i Sverige på Öresundståget från Kastrup.

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att han är frihetsberövad.

Företaget Kambua etablerade sig i Söderhamn i januari 2017, och gick in som huvudsponsor åt Brobergs IF. Företaget säger sig ge 25 procent i avkastning till sina kunder genom vinster via spel på sport.

Så sent som i januari i år berättade vi att Kambua inte hade betalat ut pengar till kunder under ett års tid.

Brobergs IF berättade i höstas att de inte längre har något samarbete med Kambua.