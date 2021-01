Kaj Söderström hyllas av musikerkollegorna – Hempo Hildén om sin vän: "Har haft en enorm betydelse i mitt liv"

I banden Why, Splash och bakom Jerry Williams blev Kaj Söderström ett känt namn både i Söderhamn och i hela Musiksverige. Ofta spelade han bas men han var skicklig på många instrument.

– Han kunde spela det mesta. När Jerry Williams behövde någon som kunde spela dragspel på någon av hans låtar blev valet självklart Kaj, säger Hempo Hildén.

Hempo och Kaj lärde känna varandra i unga år i Söderhamn.

– Första gången vi träffades var när F15 hade kurser för flygintresserade personer. Vi var båda med i något som kallades Flygpojkarna på den tiden, säger Hempo.

På varsitt håll höll de också på med musik och Kaj hade bandet Why tillsammans med bland andra sin bror Tommy. 1965 började Hempo att spela trummor i Why och där fick de sin skolning in i rockbranschen.

Trots att ingen av dem ännu var myndig, Hempo gick fortfarande i högstadiet, började de åka på turnéer och fick spelningar som förband till stora akter. Bland annat spelade de innan the Who på Östra berget.

Trots att de slutade spela med Why skulle Kajs och Hempos musikkarriärer fortsätta att korsas. Bland annat hamnade de båda så småningom i den välkända gruppen Splash. Där spelade även Tomas Jutterström.

– Kemin mellan oss fungerade bra. Splash var ett band där alla hade olika musikalisk bakgrund men där vi kompletterade varandra, säger Tomas Jutterström.

Han beskriver Kaj Söderström som mycket musikalisk.

– Jag kommer att minnas honom som en stor musikant. Han var genuin och lätt att ha att både spela och umgås med. En fin människa helt enkelt, säger Tomas Jutterström som sista gången träffade Kaj för några månader sedan då Kaj kom förbi och hämtade några cd-boxar med Splash musik.

Musikaliteten är något som även Hempo Hildén lyfter fram hos sin vän.

– En musikalisk gigant. Han hade ett gehör som var utöver det vanliga. Han hade förmågan att kunna förmedla och arrangera saker på ett väldigt smart sätt, säger Hempo.

Kaj och Hempo bestämde sig för att flytta till huvudstaden där de fick gott om jobb som studiomusiker. Hempo fick bland annat jobb med Pugh Rogefeldt och Kaj började i slutet av 70-talet att spela med Jerry Williams kompband Roadwork. Han fortsatte att spela med Jerry Williams genom hela dennes karriär.

– Allt går i perioder. Jag var mest i hårdrockssvängen och Kaj med Jerry, men däremellan gjorde vi grejer ihop, säger Hempo.

Bland annat har de spelat tillsammans med Magnus Lindberg, i hårdrockbandet Trash och de har suttit tillsammans i juryn för Rock-SM.

– Under hela den här långa tiden har Kaj alltid varit en fin vän till vår familj. Kaj har haft en enorm betydelse i mitt liv. Vi träffades unga och hade både ensamstående mammor. Vi kom in i vuxenvärlden ganska snabbt tillsammans, säger Hempo.

De sista åren har Hempo och Kaj bott på olika platser i landet. Kontakten har inte varit lika frekvent som i ungdomens år men kärleken har varit intakt.

– Jag saknar Kaj någonting fruktansvärt. Även om vi inte pratade med varandra så mycket på slutet så fanns han där. Det är en stor tomhet efter honom, säger Hempo Hildén.

Kaj Söderström blev 70 år.