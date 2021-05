GÄVLE. Jan-Olov Persson-tränade Kaitlin Way Scott vann under lördagseftermiddagen det andra försöket ingående i Maharajahs Stoserie för Mats Djuse. Efter ett fint lopp i andra ytter gav han sig iväg på sista bortre och fick i sista stegen tag i ledande My Andovra. Segertiden blev 1.14,7a/2 140 meter.

Mats Persson