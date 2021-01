Just nu: Långa och långsamma köer längs E4 – trafikanter uppmanas hålla avstånd

Nyårshelgen lider mot sitt slut och många trafikanter befinner sig just nu längs de större vägarna. Under söndagseftermiddagen gick Trafikverket ut med en varning om det råder risk för långsamma köer på E4, söder om Söderhamn, som just nu trafikeras av mycket fordon.

I höjd med Tönnebro, där väg 83 och E4 möts i ett 2+1-körfält, ska trafikflödet vara högt med både långa och långsamma köer.

Trafikverket uppmanar därför trafikanter att hålla avstånd för att minska risken för olyckor. Under lördagseftermiddagen skedde en större olycka på E4 där tre bilar kolliderade och sju personer fick föras till sjukhus. Efter olyckan vårdas en kvinna med allvarliga skador.

Polisen uppger att man haft en lugn söndag men uppmanar trafikanter att hålla avstånd och köra försiktigt.

– Ta det lugnt i trafiken och tänk på att det fläckvis kan vara halt ute nu när temperaturen varierar kring nollan, säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson vid polisen.