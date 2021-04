JUST NU: Hellmyrs och Helavuori presenteras – av värsta rivalen

Det var en påsksmäll som ger eko.

Bollnäs tappar sina två mest tongivande spelare, som båda fortsätter sina karriärer hos ärkerivalen Edsbyns IF.

För 38-årige stjärnan Per Hellmyrs innebär det en återkomst till moderklubben, där han senast spelade säsongen 2008/09 när klubben förlorade i SM-finalen efter fem raka guld.

– Det känns otroligt inspirerande att vara tillbaka i min moderklubb. Jag har varit borta i tolv år varav tio av de åren har jag spelat i Bollnäs GIF. Det har varit fantastiska år och det kommer jag alltid att bära med mig med glädje. Inom mig har alltid känslan funnits att jag vill dra på mig den rödblå dressen igen och det ska bli väldigt roligt att nu komma hem igen, säger Per Hellmyrs till klubbens hemsida.

Den 29-årige (fyller 30 år på lördag) halven Samuli Helavuori har spelat tio raka säsonger i Bollnäs sedan han kom från sin finska moderklubb Narukerä inför säsongen 2011/12.

Under åren har han kommit att bli en av de bärande spelarna i Bollnäs.

Nu drar han alltså vidare till Edsbyn, där det finns en given vakans som ytterhalva sedan Daniel Burvall Jonsson valt att lämna klubben och inte aktivera sitt optionsår.

– Jag har haft tio väldigt fina år med Giffarna, som jag är otroligt tacksam och stolt över. Nu är det rätt tidpunkt att ta nästa steg i min karriär. Edsbyn har gett mig ett proffsigt bemötande hela vägen och jag tror att de bästa möjligheterna för min fortsatta utveckling finns här, säger Samuli Helavuori till Edsbyns hemsida.

Edsbyns mittfältare – och mest drivande spelare – Simon Jansson är på väg mot ett nytt kapitel i sin karriär som proffs i Ryssland nästa säsong.

Där finns ett försvarligt tomrum som kräver en spelare av yppersta kvalitet för att fylla, det är en kapacitet som Per Hellmyrs tar med sig till klubben.

För sportchefen Stefan Karlsson är det en skön känsla att kunna lägga två stora pusselbitar på plats.

– Det här har varit två drömspelare för oss att få in i truppen. Vi har självklart länge velat se Per i moderklubben igen och att vi nu lyckats känns fantastiskt bra. Samuli har varit en av Bollnäs ledande spelare under många år, en redan fantastisk spelare som vi tror kommer att ta ytterligare kliv i vår miljö, säger Stefan Karlsson till hemsidan.