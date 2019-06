Juridikstudier i Singapore lockade Olivia från Söderhamn: "Det kändes naturligt att resa"

Efter tre år på juristutbildningen var det dags för Olivia Möller att fördjupa sig i några juridiska ämnen samt skriva uppsats. Ett tillfälle många studenter nyttjar till just utbyte, eftersom klassen delar sig för olika fördjupningsstudier.

– Jag ville inte missa chansen och det kändes naturligt att resa när klassen splittrades, säger Olivia.

Att det blev just Singapore var för att hon ville komma utanför Europa och det var relativt lätt att få en plats där. Med begränsade platser till utbyte väljs elever ut utifrån hur många högskolepoäng de läst och i vissa fall även betyg. Men efter att hon kommit in i Singapore behövde hon också komma in på skolans kurser, där ansökningen skiljde sig från det svenska högskolesystemet. När ansökan till en kurs öppnades fick alla elever möjlighet att lägga bud på en plats med så kallade credits, vilket kan förklaras som en typ av poäng eller valuta.

– Man fick hundra credits var och fick sen disponera dem som man ville. Så när en kurs släpptes fick man lägga ett bud, exempelvis om det var en kurs man verkligen ville läsa la man kanske femtio credits på den, säger Olivia.

De elever som lagt högst bud fick sedan en plats på kursen i fråga. Olivia valde att söka juridikkurser med internationell profil, som hon trodde skulle ge henne mest nytta inför framtiden. Totalt blev det tre juridikkurser och en etikkurs.

Studietempot beskriver hon som aningen lugnare än på Uppsala Universitet under terminens gång. Å andra sidan var det mycket stressigare de sista veckorna.

– Under två, tre veckor skulle alla fyra kurser examineras på olika sätt, säger Olivia och jämför med i Sverige där man läser en stor kurs i taget varje termin, om samma ämne.

Även om det är tentaperiod på samma sätt i Uppsala, så handlar det om endast ett område, vilket hon tycker är lättare att plugga inför.

Juriststudier har ett visst rykte om sig att skapa konkurrens elever emellan, då det är ett krävande program. Olivia tycker inte att det stämmer överens med verkligheten i Uppsala, men vid utbytet var det annorlunda.

– Jag känner inte av det här, men det märktes verkligen i Singapore, säger Olivia.

Hon berättar att det vid grupparbeten ofta fanns en klick studenter som höll sig för sig själva och arbetade väldigt fokuserat. Samtidigt bygger betygssystemet i Singapore på normalfördelning, som innebär att bara ett visst antal elever kan få höga betyg, vilket kan förklara varför studenter blir mer tävlingsinriktade.

– Ens betyg beror av andra, så man förstår att det blir annorlunda, säger Olivia.

Två dagar i veckan var hon på plats på skolan för föreläsningar, men övriga fem dagar kunde hon disponera tiden som hon själv ville. Något som gav möjlighet till att utforska landet och omkringliggande sevärdheter.

– Singapore är lite som porten till resten av Asien, säger Olivia.

Det passade hon på att nyttja. Under terminen besökte hon och en rumskompis Sumatrahalvön i Indonesien. Där vandrade de i djungeln med vilda orangutanger, vilket hon beskriver som ett riktigt äventyr. Under en ledig vecka besökte hon även Kambodja och Vietnam.

– Det är häftigt att se andra kulturer, säger hon.

Via en förening i skolan fick hon också möjlighet att snorkla i Malaysia. Med andra ord var det ingen brist på reseupplevelser för Olivias del. När terminen var avklarad åkte hon dessutom en vecka till Sri Lanka med sin syster, där de surfade och gick på safari.

– Men sen ville jag hem, säger Olivia.

Det hade då hunnit bli luciatider i Sverige och hon fick en helt ledig jul tillsammans med familjen. Sedan läste hon en halv termin i våras innan hon och hennes sambo valde att backpacka i Sydamerika, något som Olivia länge velat göra och nu fick chansen till. Ytterligare en spännande resa inom loppet av mindre än ett år.

– Jag vet inte riktigt om jag tagit in allting än. Man får kolla på bilder och se vad vi har gjort, säger Olivia.

Nu väntar en lugn sommar hemma i Sverige med tid att smälta alla intryck innan hon påbörjar sitt sista år på juristutbildningen i Uppsala.