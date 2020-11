Julklapp delas ut till kommunanställda: "Ett minne för livet"

Eftersom smittspridningen ökar har region Gävleborg infört striktare restriktioner för att bromsa coronavirusets framfart. Folk avråds från att delta i möten och uppmanas att undvika fysisk kontakt med människor man inte bor tillsammans med.

Det betyder att julborden som Söderhamns kommuns anställda brukar bjudas på måste ställas in.

– Det är såklart tråkigt att behöva ställa in julborden. Om någon gång så hade nu passat bra för medarbetare som länge kämpat extra hårt, att få träffas under lättsamma former, runda av året och äta lite god mat tillsammans. Det hade också på något sätt stöttat en bransch som haft, och fortfarande en tid kommer att ha, riktigt svåra förhållanden, skriver Patrik Jakobsson i ett mejl.

Söderhamns kommun har istället beslutat att ge bort en julgåva, ett presentkort från Handelsstaden Söderhamn laddat med 300 kronor och jubileumsboken Söderhamn 400 år. Kostnaden för gåvorna blir cirka 900 000 kronor.

– Presentkorten väljer alla hur de själv nyttjar så förhoppningsvis blir det uppskattat. Att det dessutom stödjer det lokala näringslivet känns bra, i synnerhet i dessa för alla svåra tider, skriver Patrik Jakobsson.

Jubileumsåret var tänkt att fyllas med många olika former av evenemang och firanden. Så blev det inte. Men en bok om Söderhamns historia kunde ändå färdigställas.

– Inte mycket blev alls som tänkt och planerat. Men likväl har boken tagits fram och förhoppningsvis blir det både trevlig läsning och ett minne för livet för ägaren, skriver Patrik Jakobsson.

Och till alla medborgare som själva ska köpa julklappar vill Patrik Jakobsson uppmana att handla lokalt.

– Vill vi alla självklart ha företag, restauranger och butiker kvar efter corona, och då behöver vi även där försöka finna former för hur vi som privatpersoner och organisationer kan stötta dem.

– Slutar vi handla lokalt och löser allt via internet-handel kommer många företag som idag kämpar för överlevnad riskera att duka under. Håll i och håll ut men tänk också om, kring hur du kan stötta det lokala.