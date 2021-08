JSM i Linköping – två silver för Nyström: "Det blev en väldigt rolig helg"

Alexander Nyström från Bollnäs sprang hem två medaljer vid JSM i Linköping. Det blev två silvermedaljer för Nyström den här gången, som tävlar för Rehns BK.

Finalen i 400 meter gick på lördagen, där Nyström född 2003, slog personbästa på tiden 47,70. Emil Johansson från Turebergs FK vann det loppet.

– Jag tror inte det var något som stämde extra bra i loppet, det vara bara att formen fanns där. Jag var på junior-EM tidigare i år i Tallinn och jag kände redan där att det fanns personbästa-tider i kroppen. Det handlar om att jag fått bra med träning och lyckats pricka formen rätt, säger Nyström.

Finalen i 800 meter sprangs på söndag. Där fick Alexander Nyström se sig besegrad av Erik Guander från Sävedalens AIK. Nyström gick in på tiden 1.54.63 i det loppet.

– När man springer så mycket under en helg blir det att man blir seg i kroppen, speciellt finalen i 800 meter som var det sista jag gjorde. Med tanke på att jag sprang så många lopp under helgen kändes det bra att jag kunde slutföra alla fyra lopp och få in några fina tider, säger han.

Två silvermedaljer är mer än godkänt på en tävling där Nyström valt att springa två olika distanser, förhoppningarna innan tävlingen var att ta personbästa på 400m, något som infriades.

– Mina förväntningar var egentligen att klara av att springa fyra tuffa lopp. Ett stort mål var just personbästa på 400 meter, det visste jag att jag hade i kroppen.

Finns det någon besvikelse över att du inte fick ta en guldmedalj?

– Jag är inte alls besviken, mitt mål var inte att åka dit och plocka två guldmedaljer. Hade jag satsat på guld hade jag valt en gren och satsat helhjärtat på den. Mitt mål var att få in många lopp och ändå kunna prestera i alla.

Nu väntar vanliga friidrotts-SM i Borås till helgen. Där har Nyström valt att endast tävla i grenen 400 meter.

– Jag är riktigt laddad inför SM där jag kommer att satsa på 400 meter. Jag gjorde ju en bra tid på det nu så jag hoppas det går bra i Borås också, säger han.

Det var inte bara Nyström som nådde framgångar på JSM. Andra från Hälsingland som gjorde utmärka resultat var Albin Silén från Strands IF som kom 7:a i diskus efter nytt personbästa. Samma Silén kom 4:a i slägga efter att ha kastat 60,42 meter.

Moa Ehrenbrand, även hon tävlandes för Strands IF, kom 9:a i spjut efter att ha kastat 34,20 meter.

Från Bollnäs Friidrottsklubb tävlade Malte Edwardsson och kom på en sjätte plats i tresteg där han hoppade 12,92 meter.