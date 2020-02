Johannas släkting i Järvsö dömdes till döden för häxeri – ett trauma som levde vidare i generationer

I gamla bevarade domstolsprotokoll från 1600-talet står svart på vitt vad kvinnorna anklagades för och hur deras bekännelser tvingades fram, sannolikt under tortyr. Vittnesmål om trolldom, färder till Blåkulla och illgärningar kom från barn, vänner och bekanta. Häxprocesserna är väl kända, men att läsa ordagrant vad som sades skapar en konkret länk till historien. En av de kvinnor som stod inför trolldomskommissionen var Märit från Järvsö, Hälsingland, Johanna Willmarks anmoder. Nu har hon skrivit boken ”Dödsblommeört”, som delvis bygger på hennes egen släkthistoria.

– Det finns en stor släktbok där jag kan följa hur Märit finns tio generationer bakåt från mig.

Märit var dotter till en välbärgad bonde. Hon levde på 1600-talet och blev änka med två barn att ta hand om. Hon gifte sig då mot sin fars vilja med en utsocknes, Carl, ett kontroversiellt val. Han tycks ha varit en bångstyrig man, med kort stubin, som ofta stod inför tinget.

– Därför finns det mycket nedskrivet.

Men det är inget mot den dramatik som skulle drabba Märit ett par decennier efter giftermålet. Efter att ha pekats ut av flera personer ställdes Märit inför trolldomskommissionens Eric Nerbelius, som kallats ”Hälsinglands svar på inkvisitionens Torquemada”. Hon dömdes till döden, men avrättades aldrig, utan fick betala böter till kyrkan.

Dödsblommeörten var ett sätt att få utlopp för saker som inte fick finnas, som den kvinnliga sexualiteten

Det finns många teorier om varifrån de syner som det vittnas om i häxprocesserna kom från. Johanna Willmark tror att det är bolmört – även kallad Dödsblommeört – som var en av ingredienserna i den häxsalva som användes.

– Bolmört användes bland annat för att bedöva höns och i samband med att den spreds kom häxsalvan. En vanlig teori är annars att det handlat om mjöldryga, som orsakar hallucinationer, säger hon.

– Dödsblommeörten var ett sätt att få utlopp för saker som inte fick finnas, som den kvinnliga sexualiteten. I berättelsen tar jag julrosen som motvikt, som använts till att mota bort trolldom. Från början hette boken ”Julros”, men jag gjorde berättelsen mörkare och bytte namn.

Hur trauman kan leva vidare, inom genforskningen pratar man om epigenetik, i kommande generationers arvsmassa är något som intresserar Johanna Willmark. Hon växte upp i ett frireligiöst hem utanför Söderhamn, men bröt sig i tonåren loss från den världen.

– Jag är intresserad av häxprocesserna utifrån ett personligt perspektiv, men också utifrån att det är ett kollektivt trauma. Det har inte getts någon upprättelse. Jag började tänka, vad har vi med oss i bagaget?

Dessa tankar ligger som ett outtalat, men sammanhållande, tema i de tre berättelserna. Det har också färgat Johanna Willstrands tankar om sitt eget liv. När hon skrivit klart boken drabbades hon av utbrändhet och är fortfarande sjukskriven.

– Den stora funderingen är hur allt detta påverkat mig, säger hon.

Den andra delen i ”Dödsblommeört” handlar om Johanna Willmarks pappas kusin Karin, som spärrades in på Frösö mentalsjukhus under fyrtiotalet. Om Märit alltid varit känd i släkten så var detta en historia som sopats under mattan – men det fanns gott om dokument att gräva fram ur arkiven.

– Jag hade mycket gratis när jag skrev den delen, tack vare protokollen och journalerna från Frösö sjukhus. Men hon är utelämnad från släktberättelserna, det blev som en upprättelse för henne att skriva. Jag har brottats med hur jag skulle göra med personer som har levande släktingar, så jag har censurerat namnen på de som begått brotten.

Många som har läst tycker att den är kontroversiell

Romanen började ta form för flera år sedan, när Johanna Willmark började studera kreativt skrivande på Linnéuniversitetet.

– Då fick jag släppa 1600-talet ett tag och började med nutidsberättelsen, som avslutar boken. Det var som om jag behövde bearbeta saker i huvudet, även om den historien är påhittad. När den berättelsen var klar så hade den samma tema som de andra. Många som har läst tycker att den är kontroversiell, men det är ju skönlitteratur!

Historien om Märit och Carl är känd i trakten och deras hem är till och med hembygdsgård idag, Karlsgården. Den amerikanska amatörhistorikern Charlene Hanson Jordan har skrivit boken ”Whispers in the church. Swedish witch hunt 1672” om deras liv.

På hembygdsföreningens hemsida står dock inte ett ord om den spännande historien om häxprocesserna som drabbade gårdens husmor, även om de åtminstone tidigare sålt Hanson Jordans bok på plats. Johanna Willmark tycker att det är märkligt, särskilt som det på många andra håll lyfts fram krav på upprättelse och minnesmonument för de som drabbades.

– Hembygdsföreningen har sagt nej till att sälja min bok, de har till och med fått erbjudandet att bara få den första delen om Märit och Carl. Jag vet inte varför, säger hon.

Fakta: Johanna Willmark (tidigare Lundström)

Född: 1977 i Söderhamn

Bor: Vikarbyn, Rättvik

Yrke: Socionom, arbetar med behandling och traumabearbetning för våldsutsatta och våldsutövare.

Aktuell: Med debutromanen ”Dödsblommeört” utgiven på förlaget Ekström & Garay.