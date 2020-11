Johan hyllas med stor CS-turnering – och insamling till Suicide Zero: "Vi vill hylla vår vän"

Allt började på en facebookgrupp för lokala Counter Strike-spelare: Klanhudik.

Olle Pihlström berättade i ett inlägg om sin vän Johan Tryboms hastiga bortgång under hösten 2020. Responsen blev enorm.

– Alla vet liksom vem han är. Så länkade jag till Fonus minnessida, så att den som ville kunde gå in och tända ett ljus. Sedan var det en annan kille som frågade om vi inte skulle köra en turnering, säger Olle Pihlström.

Så småningom föddes idén om att arrangera Trybom Open, som online-turneringen nu heter.

Inom en vecka var 16 tävlande lag färdiga; många med hudikbor, men också lag från Piteå och Göteborg. Alla med sin egen koppling till Johan.

– Vi trodde att det skulle ta tid att få ihop lag, men det small bara till och på en vecka var alla lag fulla. Vi blev lite förvånade, säger Olle Pihlström.

Framöver möts spelarna en gång i veckan och varje match tar ungefär en timme. Med turneringen vill man hylla Johan Trybom.

– Johan var världens snällaste kille. Han var lite blyg, gjorde inte en fluga förnär. Han hade en frihet framför datorn, berättar Olle Pihlström.

Olle och Johan växte upp tillsammans i Idenor utanför Hudiksvall. Och det var Johan som först introducerade Olle för e-sportvärlden. Det skulle visa sig bli större än bara två tonåringar som spelar datorspel.

– Man har fått otroligt många vänner genom communityt. Kanske 50 till 70 procent av alla mina nära vänner idag kommer från att vi träffats där från början, säger Olle Pihlström.

CS, Counter Strike, är ett av världens största datorspel för onlinespelare. Två lag ställs mot varandra i en kamp mellan en grupp terrorister och en insatsstyrka, och spelet avgörs i flera rundor.

– Är man terrorist ska man detonera en bomb, och polisen ska försöka stoppa terroristen kan man säga, säger Olle Pihlström.

Trybom Open kommer nu att spelas under hösten och vintern, och planen är att köra en match i veckan.

– Det blir precis som en vanlig fotbollsturnering med kvartsfinal, semifinal och så vidare. Men man är så gammal nu, folk har inte tiden som vi hade då. Så vi pratar och lägger upp det som det passar, säger Olle Pihlström.

En pokal, och kanske ett pris, väntar det vinnande laget.

Olle har spelat sedan tonåren, men mer och mindre i olika perioder. Det gäller att hålla igång för att hålla lågan uppe, precis som med vilken sport som helst. Mycket handlar om strategi och taktik och pricksäkerhet.

Olle Pihlström berättar att vännen Johan Trybom var ett känt namn bland många hudikspelare, på grund av sin talang.

– Vi växte upp 50 meter ifrån varandra och vi skapade tidigt ett eget lag – jag, Johan, och några andra från Idenor. Vi började spela turneringar och tävla, precis som vi gör nu. Då försökte vi bli proffs, säger han och ler.

De var bland de bästa spelarna i Hudiksvall.

– Mycket av det berodde på Johan, han var den överlägset bästa spelaren. Alla visste vem han var i stan, på grund av att han var så jäkla bra. Man måste ha talang, vem som helst kan inte bli så bra.

Barndomsgänget från Idenor och Hudik har hamnat i olika delar av Sverige under årens gång. När de nu ses igen i turneringen är det både i sorg och glädje. Johan Trybom lämnar ett oändligt tomrum efter sig, både i och utanför spelvärlden.

– Folk är ledsna fortfarande, de tror inte att det är sant. Jag var helt förstörd och alla mina kompisar också. Och hans. Vi har träffats mycket. Pratat och kramats.

Att spela tillsammans igen känns fint, tycker Olle Pihlström. Många från gamla gänget har kunnat återuppta kontakten via hyllningsturneringen.

Minnen från vintrarna i Idenor kommer tillbaka.

Stora snöhögar, specialgjorda hopp och Johan på en skiboard.

– Det var en favorit, säger Olle Pihlström och skrattar.

Det blev många vändor med stora, otympliga skärmar och stationära datorer mellan husen.

– Vi körde ibland garage-lan, hos Johan. Vi satt hela nätter och nötte. Det var tur att vi bodde nära varandra. Det känns som att slungas tillbaka nu, där vi sitter i garaget och spelar, säger Olle Pihlström och skrattar.

När premiärmatchen i Trybom Open kördes spelade barndomsvännerna inför nästan hundra tittare.

– Stämningen var riktigt hypad. Alla gamla spelare och vänner är med igen, sådana som man kanske inte pratat med på flera år. Det är roligt, och det känns bra att vi gör någonting tillsammans, säger Olle Pihlström och fortsätter:

– Det hjälper lite mot sorgen att ha något att tänka på.

Klanhudik består av personer från 20 till 40-årsåldern, där alla möts i sitt gemensamma intresse. Man är aldrig ensam, berättar Olle Pihlström.

– Är jag hemma själv sätter jag mig vid datorn och då har jag trettio personer att umgås med. Många kanske tror att det är osocialt att sitta vid datorn, men så känns det inte, säger han.

Vem som helst kan gå in och titta på matcherna under Trybom Open, via streamingsajten Twitch.

Allt livekommenteras och matcherna inleds med en tyst minut för Johan Trybom.

I samband med turneringen startas också en insamling till organisationen Suicide Zero. Barndomsvännerna vill lyfta ämnet psykisk ohälsa.

– Vi vill hedra Johans minne. Och förhoppningsvis når vi ut till så många som möjligt. Kanske kan vi rädda något liv. Det är så många som mår dåligt, men som inte säger något. Men det finns hjälp, säger Olle Pihlström.