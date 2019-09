Johan Bodell prisad för kortfilm på Exit filmfestival i Gävle: "Alltid så jäkla kul att vinna"

Filmfestivalen Exit delar ut priser i tungviktsklass, mellanviktsklass och öppen klass. I den sistnämnda kammade Johan Bodell hem första priset för "We have to go", som han producerat, regisserat och skrivit manus till.

Johan Bodell, som kommer från Kilafors, var inte på plats i Gävle men följde festivalen från hemmet i Göteborg.

– Jag satt och uppdaterade hemsidan igår för att se hur det gick, säger han.

– Det är alltid så jäkla kul att vinna.

"We have to go" har också tagit hem priser på Los Angeles Short Film Festival och Florence Film Awards.

– Det har gått rätt bra för den, vi har kommit med på ett tiotal festivaler världen över. Det finns något som tilltalar med den även utanför Sverige.

Kortfilmen spelades in under tre dagar i Kilafors förra sommaren och finns tillgänglig via kanalen Shorts Tv.

– Den utspelar sig första dagen när kriget bryter ut i Sverige. Man får följa en familj, barnen är på fotbollsläger och de får inte tag på varandra. Allting ligger nere och det går rykten om att det drar runt miliser som skjuter på allt som rör sig.

Läs också: Skräck i hälsingeskogarna – Bodells första långfilm klar

Nu har Johan Bodell ett nytt kortfilmsprojekt på gång: "Stulen dröm". Den filmidén har kommit med på Uppsala kortfilmspitch i slutet av oktober.

– Så i slutet av oktober ska jag pitcha den under Uppsala kortfilmfestival och har chans att få stöd för den filmen. Sen har jag flera långfilmsprojekt som ligger i planeringsstadiet.