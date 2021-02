Jobbsökande fick frågor om sexlivet – Arbetsförmedlingen: "Helt oacceptabelt"

"Helt oacceptabelt", säger Arbetsförmedlingen om de frågor om sexliv och utseende som jobbcoachningsföretaget Work for you givit till arbetssökande i Hudiksvall.

Men hur man går vidare med ärendet vill myndigheten inte gå in på.

– Jag kan inte diskutera enskilda ärenden och enskilda leverantörer, säger Tomislavka Barisic-Ljungholm, enhetschef.