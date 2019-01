Starka reaktioner på namnbytet på Lill-Babs caffär – klart att utställningen försvinner: "Handlar om mycket pengar"

När nyheten om namnbytet publicerades på helahälsingland.se under tisdagen tog det inte lång stund förrän kommentarerna strömmade in på Ljusdals-Postens och helahälsinland.se:s Facebooksidor. Ett flertal mejl har också kommit in till helahälsingland.se, bland annat ett från Australien. "Totalt vansinne att inte respektera henne och hennes liv", skriver avsändaren.

De flesta som kommenterat är negativa till namnbytet, men det finns även de som tycker att det är i sin ordning. "Är ju precis som det skall vara att byta namn, inget att vara arg och ledsen för", skriver en person i kommentarsflödet.

– Det finns alltid en massa troll som aldrig har varit här och fikat, men som tycker en massa. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det här, säger Per Bergenudd, som tillsammans med sin fru Anna äger kaféet, om kritikstormen.

På onsdagen stod det emellertid klart att Lill-Babs-utställningen kommer att försvinna från Lång-Hans.

– I dag har vi fått vi besked från Lill-Babs management. Vi har väntat och väntat på att skriva nytt kontrakt. Men nu har vi tillsammans beslutat att inte förlänga det.

Enligt Per Bergenudd är det de ekonomiska aspekterna som spelat in.

– Som du förstår så handlar det om pengar, för oss otroligt mycket pengar.

Någon direktkontakt med Barbro Svenssons döttrar – Monica Svensson, Malin Berghagen och Kristin Kaspersen – har inte ägarparet haft på länge.

– Vi har inte pratat med någon av dem det senaste året, vi har bara talat via ombud.

– Vi har försökt att driva det här vidare, men vi har inte lyckats komma överens med dödsboet om en fortsättning, avslutar Per Bergenudd.

Kristin Kaspersen hälsar via sin presskontakt att hon och systrarna väljer att inte prata med media än, men att de kommer att gå ut med ett meddelande på Facebook.