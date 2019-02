Vid porträttet står "en av Sveriges mest populära artister" på engelska, samt levnadsåren 1938 till 2018.

– Efter vår mammas bortgång förstod vi hur starkt hon påverkat vårt land, säger dottern Kristin Kaspersen i ett pressmeddelande från Swedavia.

Porträttet ingår i projektet Welcome to my hometown invigdes 2006 och deltagarna är antingen födda, bor i eller har varit verksamma i Stockholm.