Järvsökrog får alkoholvarning: "Det som har hänt har hänt och det står jag för"

Bergskrogen ägs av Pär Johansson Jonsing, som också äger Växbo Krog AB och Bollnäs Kulturkrog AB. Under hösten 2018 åtalades Pär Johansson Jonsing för skattebrott, då han låtit bonusar till krogarna i Växbo och Bollnäs gå direkt in i sin privata ekonomi, utan att ta upp dem i sin deklaration. Just skattebrott anses i alkohollagen vara den allvarligaste formen av ekonomisk misskötsamhet.

Även Bollnäskrogarna har därefter tilldelats varningar, av tillståndsenheten i Bollnäs. Under beredningen av ärendet i Ljusdal har alkoholhandläggaren Margareta Andersson resonerat med handläggare i Bollnäs.

Den normala gången när en restaurang inte följer alkoholbestämmelserna är att det först delas ut en erinran, sedan en varning och slutligen återkallas alkoholtillståndet. Men i detta fall gick nämnden direkt på en varning.

– Pär på Bergskrogen har drivit sina krogar i Bollnäs i flera år och det har aldrig varit någonting att anmärka på innan eller efter det här, så vi bedömde att det räckte med en varning, säger Margareta Andersson.

– En återkallelse av tillståndet är en otroligt ingripande åtgärd, förklarar Frasse Eriksson, handläggare i Bollnäs. Vi har också tittat på gamla domar från förvaltningsdomstolen, och det här fallet är inte tillräckligt graverande för att återkalla tillståndet.

Pär Johansson Jonsing själv tar varningen med fattning.

– Det är inga konstigheter. Det åligger den här myndigheten att dela ut varningar för sånt här, de gör det rätta.

Redan innan åtalet blev känt kontaktade Pär Johansson Jonsing handläggarna i både Ljusdal och Bollnäs och förklarade vad som hänt. Han betalade även in bolagens tillägg och sin egen höjda inkomstskatt i tid till skatteverket.

Det som har hänt har hänt och det står jag för.

Att visa en vilja och förmåga att seriöst sköta rörelsen fortsättningsvis är tungt vägande argument för att en varning ska vara en tillräcklig åtgärd, enligt kommunens handläggare. Och det menade nämnden att Pär Johansson Jonsing gjort.

– Det är aldrig kul att få en varning, men det som har hänt har hänt och det står jag för, säger Pär Johansson Jonsing.