Efter 37 år stänger Maria salongen: "Jag började med att experimentera på kompisar"

I de rosa sofforna har många kunder suttit genom åren. När Maria Biraths far drev salongen hade de en blå galonklädsel, men har fått nytt utseende med tiden. I glasdisken vid kassan kan man se gamla frisörverktyg och foton från Richard Biraths tid i lokalen.

Trots att hon har några år kvar till pensionen känner Maria Birath att det är dags att stänga salongen.

– Jag ser framemot det på ett vis men det är lite vemodigt just när man tänker på kundkretsen, jag har lärt känna så många fina människor. Vi säger att vi ses på byn, och vissa kommer man hålla kontakten med ändå, men ja det känns lite sådär, säger hon.

Maria växte upp på samma gata där hennes far Richard öppnade salongen 1977. Som liten minns hon hur hon brukade vara i salongen hos dåvarande frisören Marie Uvland. Innan Pappa Richard tog över på Stationsgatan, drev han två salonger längs Turistvägen.

– Det var inte självklart att jag skulle bli frisör men jag var väldigt intresserad eftersom man växt upp med det. Det var klart, man hade ju alla verktyg så det var väl där jag började experimentera på kompisarna i högstadiet.

Läs även: Eveline ska få ordning på skäggen i Ljusdal

Men egentligen var den ännu tidigare som Maria intresserade sig för hår och frisyrer.

– Jag minns hur jag kollade i mammas tidningar, Damernas värld bland annat. Där fanns det frisyrbilder som inspirerade. När jag var 5 år testade jag att rulla håret på en kompis, Mona, som sedermera blev frisör i Järvsö. Jag kommer väl i håg det, men hur resultatet blev det minns jag inte, säger hon och skrattar.

Maria ville studera vård men betygskraven var för höga, hon studerade i stället på Helsingegården och hjälpte sedan sin mamma med dagbarn innan hon gick Social linje.

– Under tiden jag gick där sökte jag in på Frisörlinjen och Dekoratörlinjen och kom in på bägge, men valde frisör.

– Jag har trivts väldigt bra. Det är roligt att klippa och man träffar mycket folk. Det har blivit väldigt många intressanta möten och samtal. Det är ett berikande och väldigt omväxlande arbete. Men det måste ju ta slut någon gång.

Innan hon tog över salongen från sin far arbetade hon på andra frisörsalonger, bland annat på en i köpingen i Ljusdal.

– Först pratade vi om att jag skulle ta över den salongen, men det blev inte så. Jag tog över här i Järvsö i stället och pappa var kvar ett tag och hade några av sina kunder kvar.

Läs även: Första salongen att få frisörlicens i Ljusdal: "Det är yttersta beviset på kvalitet"

Nu har hon drivit salongen sedan januari 1982 och känner sig färdig med det, att få tid till annat lockar.

– Man har ju bara ett liv och då vill man gärna ha några år när man känner sig någorlunda pigg och orkar göra annat.

Vad ska du göra nu när du får ledigt då?

– Jag ska läsa romaner och äta praliner, nej då. Jag ska jobba hemma. Det är mycket som är eftersatt och jag är trädgårdsintresserad, och vi går mot en fin tid att vara ute och jobba i trädgården. För mig är det som friskvård.

Lokalen kommer förmodligen inte att stå tom då både frisörer och andra verksamheter har visat sitt intresse.

– Det skulle vara roligt om det fortsatte att vara en frisör här, för det har ju klippts hår i den här lokalen sedan 1953. Jag är fjärde frisören i ledet och jag har varit här längst, enligt hyresvärden. Så nu kanske den kedjan bryts, men visst hade det varit roligt om någon kunde fortsätta med hårklippning här.