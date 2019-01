Bluesman från Hälsingland hyllas i USA: "Utmaning att få folk att tycka om blues"

Han driver en VVS-firma hemma i Järvsö, men ute i Europa och USA är han känd som en bluesman med eget produktions- och skivbolag. Han är en eftertraktad basist och turnerar ofta som kompmusiker åt stora namn inom bluesgenren, när han inte spelar med egna bandet Trickbag.

Skandinaviska musiker har rykte om sig att vara enormt bra tolkare av den här musiken.

– Väldigt få amerikanska bluesartister åker till Europa med sitt band. Skandinaviska musiker har rykte om sig att vara enormt bra tolkare av den här musiken, och vi har blivit godkända av blues-etablissemanget i USA.

Ofta är det Lars Näsman som organiserar turnéerna via det egna bolaget Magic Productions.

– När jag bokar turnéer åt amerikanska artister försöker jag alltid att ta dem till Järvsö. Det är en utmaning att få folk att tycka om blues, men vi har fått bra respons i Järvsö.

Det är också genom egna bolaget som Lars Näsman producerar och släpper album med Trickbag och andra bluesartister. Tre av de album han släppte på etiketten under 2018 uppmärksammandes stort i bluesvärlden – Knock-Out Greg and the Jukes, West Weston samt Sam Rocket and his Blues Prisoners. De tog sig alla in på Blues Junctions topp 40-lista över 2018 års bästa bluesskivor.

Kalifornienbaserade Blues Junction drivs av David Mac. När Lars Näsman turnerade i USA i våras träffades de båda. Och när David Mac skulle summera 2018 gjordes det bland annat i form av en lång intervju med Lars Näsman, på webbsidan.

– Många har det som ett kall i USA att resa runt och följa vad som händer inom bluesen. De använder sedan olika kanaler, som radio eller webb för att sprida det vidare.

Lars Näsman har tidigare jobbat med musiken på heltid. Men numer har han också en VVS-firma. Han hjälper också sin fru Malin Näsman, som driver Järvsö creperie.

Jag lever inte på musiken på heltid, men jag jobbar med det professionellt.

– Jag lever inte på musiken på heltid, men jag jobbar med det professionellt. Jag får massor av förfrågningar om olika samarbeten, från till exempel Chicago och England.

Inför 2019 är redan flera spelningar med olika musiker runt om i Europa inbokade. Lars Näsman ska bland annat framträda som en del av ett europeiskt All Star Band. Dessutom firar Trickbag 25-årsjubileum. Något som bandet uppmärksammar i oktober, med en ny skiva och en spelning på Träteatern i Järvsö.