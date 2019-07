Jamaicas grönskande berg

Idag har vi både läsartext och krönika med tema fjällvärlden här på familjesidorna. Bergen har i alla tider omgärdats med mystik, och deras nyckfulla väderlek kan överraska den mest rutinerade. I vår del av världen är de snötäckta fjälltopparna det vi kanske främst definierar som berg. I regnskogsområden runtom i världen är bergen böljande, gröna kullar av hög urskog.

Människan har respekt för berget, även om det kan tyckas långt mellan Griegs bergakung och dagens mediebevakade köer till Mount Everests topp. Men berget ger och tar, oavsett vad vi själva hade tänkt. I många kulturer är bergens betydelse central, och de har ofta fantasieggande namn som Snöhätta, Grossglockner och Kilimanjaro.

Jamaica ligger som bekant i Karibien och den största delen av den lilla ön utgörs av skog och odlingar. Jag vet att du tänker marijuanaodlingar, och visst finns det marijuana (ganja) överallt på Jamaica. Men se bortom fördomarna och du hittar ett land med en sådan naturrikedom och kultur att du blir förbluffad.

Majoriteten av jamaicanerna bor på landet, "Up in the hills". Det är i de små byarna uppe i bergen som de flesta känner sig hemma. Till huvudstaden Kingston åker de flesta aldrig. Dels är det dyrt, dels ser man inte nyttan med det. Såvida inte en emigrerad släkting har skickat något från utlandet, som man får hämta i Kingstons ruffiga hamn. Men då måste man känna någon som äger en bil, vilket är en ouppnåelig lyx för de flesta.

I byarna i bergen bor vanligt folk som är ättlingar till sockerrörsplantagernas slavar. Råsocker produceras fortfarande i stor skala på Jamaica, liksom en lång rad andra livsmedel, t ex bananer, papaya, bönor, jams och kakao. Inte att förglömma: rom. Vägnätet är ungefär som i Hälsingland, d v s i stort behov av underhåll. Tidigt på morgonen, sex dagar i veckan, åker människor mc-taxi från bergsbyarna ner till kusthotellen för att arbeta. För många tar det en timme på bönpallen, på vägar som är besvärliga och kurviga. Det är vänstertrafik som gäller, vilket kan ge nära-döden-upplevelser för ovana besökare. Det finns ingen gatubelysning, och på väg ner till havet passerar man små byar där barnen spelar fotboll i sina skoluniformer innan undervisningen börjar.

Det är fuktigt och varmt, man kan räkna med att inte vara helt torr någon gång så länge man vistas på ön. Precis som många andra platser med dramatisk natur, har Jamaica också sina sägner. På sydkusten där bergen brant stupar ner i Karibiska havet, hittar vi Lovers Leap. Legenden säger att två slavar, Mizzy och Tunkey som var förälskade i varandra, tog sina liv här på 1700-talet. De försökte rymma tillsammans, men blev upphittade och jagade ända ut till klippans kant, där de hoppade över stupet och ner i havet.

I dagens Jamaica samsas gammal folktro med den kristna kyrkans budskap. Kyrkan har en stark ställning på ön, mycket för att den i många fall är det enda sociala skyddsnätet. Tillsammans med kyrkan är familjen, naturen, maten och musiken det centrala för jamaicanerna.

När du åker genom landskapet St Elizabeth (som kallas Jamaicas trädgård) ser du längs bergsvägarna otaliga små enkla hus, ofta skjul, där det inte finns varken rinnande vatten eller avlopp. Men intill nästan varje hus finns en grav. Det är väldigt vanligt att någon av de äldre i familjen, t ex mormor eller morfar, hedras med att begravas i trädgården. Döden är ständigt närvarande, men på ett ganska odramatiskt sätt. När någon dör ute på landet, kan du ställa in dig på att det blir fest. Dagen innan begravningen åker likbilen omkring och spelar den dödes favoritmusik på hög volym, som en hyllning. Man träffas och äter och dansar natten lång. Dagen därpå hålls begravningen, och då har man redan tagit ett ordentligt avsked. Folktron förbjuder att man pekar på en grav – du kan bli förlamad genom att pekningen går tillbaka in i dig.

Till skillnad från många andra tropiska miljöer finns inga farliga djur ute i naturen på Jamaica. Det innebär att man kan slå upp ett tält var som helst i den fuktiga skogen i bergen, utan att behöva oroa sig för rovdjur eller giftiga spindlar. Myggor, loppor och knott, en och annan get – javisst! Men inga livsfarliga insekter.

En hel del av de som lever i byarna i bergen stannar dock innanför byns gränser. Där finns kyrkan, skolan, floden och familjen. Det är tuffa levnadsförhållanden för många, och genom smartphones och tv vet de att världen därute är ett smörgåsbord som de förmodligen aldrig kommer att få ta del av. Ändå firar de livet och accepterar döden på ett sätt som väcker eftertanke. Det är vardagen i de grönskande bergen på Jamaica.

Text och bild: Jeannette Waax