Jaktgalan livesänds från Järvsö – med fokus på hyllningar: "Att ställa in var aldrig ett alternativ"

I ett av kontoren ovanför Lill-Babs museum på Stenegård har JO Förlaget sin redaktion. Där har en studio byggts upp med lampor och kameror riktade mot två fåtöljer, i en av dem sitter Katharina Olsson, marknadschef JO-förlaget, som har de egna magasinen Allt om Jakt & Vapen samt Åkeri & Transport.

Den senaste veckan har hon spenderat mycket tid i studion när hon varit programledare och spelat in åtta avsnitt som leder fram till den stora händelsen på lördag kväll – då avgörs Jaktgalan för andra gången någonsin. I år sker det via en livesändning direkt från studion i Järvsö.

– Annars brukar galan vara på Sundbyholms Slott i Eskilstuna, där vi går på röda mattan och har en riktig galakväll. Det blir väldigt speciellt då man inte ser varandra så uppklädda annars, ofta blir det att man möts ute i skogen, kanske har man sovit dåligt, är lite snorig och luktar illa. Det blir väldiga kontraster och en fantastisk kväll man aldrig glömmer. Men precis som alla andra fick vi tänka om i år, att ställa in var aldrig ett alternativ, säger hon.

Jaktgalan produceras av tidningen Allt om Jakt & Vapen och Svenska Jägareförbundet är en medarrangör. Katharina Olsson berättar att de startade galan för att "lyfta och hylla, inte skylla". Där hänvisar hon till att det ibland kan bli väldigt hätsk stämning bland jägarkåren i sociala medier.

– Men vi jägare brinner för samma sak och det här blir ett sätt skapa något positivt för Sveriges Jägare. Det lyfter varför man jagar, och blir ett sätt att hylla alla de eldsjälar som förtjänar det. Här handlar det inte om hur många följare man har i sociala medier, utan många jobbar i det tysta.

Det finns sju kategorier som ska avgöras på lördag, och det handlar om vem som blir årets jägare, eldsjäl, viltvårdare, eftersöksjägare, jakthundsuppfödare, jakthund, mediaprofil. Sist delas ett specialpris från juryn ut. Alla pristagare får förutom den stora äran 5 000 kronor samt ett pris från sponsorn inom den kategorin de vinner. Vad sponsorernas pris kan vara lämnar Katharina Olsson som en överraskning till lördagens sändning.

Alla inom jägarkåren har kunnat nominera kandidater till respektive kategori. I år fick de in 324 nomineringar, och utifrån dessa har en jury valt ut fem finalister i varje kategori, som jägarkåren sedan kunnat rösta på. Över 31 000 röster har kommit in, och de två ur varje kategori som fått flest röster har presenterats i programmen som Katharina Olsson lett varje kväll från den 12 februari. Vinnarna kommer sedan att presenteras under själva finalen på Jaktgalan som hon programleder tillsammans med Jimmy Nyman som är jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet. De har gjort allt för att hålla kvar spänningen till den stora galakvällen.

– Vi har haft mellan 10 000 och 15 000 tittare varje avsnitt. När vi gick över till det digitala fanns det inga förväntningar alls, så det är fantastiskt roligt. Även om vi bara haft galan ett år tidigare har den blivit känd bland jägarkåren och de som är insatta. Men jag tror inte det är så många här i trakten som vet att den spelas in i Järvsö. Jag tror inte att så många i Järvsö, eller ens i Ljusdal, vet att vi som magasin finns här heller.

Om Jaktgalan växer ytterligare kan den bli ett sätt att lyfta fram den svenska jägarkåren in i folkhemmen menar Katharina Olsson. Det kan då sudda ut en hel del missförstånd som finns.

– Det är inte så att jägare går ut och nöjesskjuter som vissa tror, vi har ett uppdrag från regeringen att bedriva jakt för att bevara våra viltstammar friska samt begränsa en del av de skador som viltet kan ställa till med, exempelvis trafikskador, skador på skog och grödor.

Hon fortsätter:

– Jaktgalan blir ett sätt att hylla alla dem som går in för sin uppgift men god etik och moral och som är bra förebilder inom jakten.

Nu ser hon fram emot lördagen, men det finns även målsättning att göra Jaktgalan ännu större i framtiden.

– Det hade varit fantastiskt om vi kunde hitta ett slott att ha det på i Hälsingland, att få bjuda alla hit. Kanske att det finns något bra förslag? Men den stora målsättningen är att i framtiden fylla Globen, skrattar Katharina.

Vi har tidigare berättat om Ljusdalsbon Jon Hagen som är nominerad till årets eftersöksjägare i Jaktgalan. Han blev inte en av de två med flest röster i sin kategori.