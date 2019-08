Jakob Jonsson Ollander: Inte lätt bara för att det är enkelt

Gör en sak i taget. Det låter kanske lätt men för mig är det ibland svårt. Enligt matematikens enklaste regler borde det vara mer hanterbart än att göra flera saker samtidigt. Varför kämpar jag då med det? Kanske beror det på att jag sällan har gjort endast en sak i taget. Kanske för att jag indoktrinerats i tron att ha flera bollar i luften och många järn i elden är något värt att eftersträva. Kanske är jag rädd för vad som händer när jag stannar upp.

I skrivande stund visar mina flikar på webbläsarfönstret att jag faktiskt gör flera saker samtidigt. Jag läser gamla kommunala protokoll, väntar på meljsvar, har slängt ut efterlysningar på sociala medier och jag försöker läsa in mig på en lagtext inför en kommande artikel samtidigt som jag söker efter numret till en person jag vill intervjua. Detta sker i min yrkesroll som journalist. Det är omväxlande, utforskande och alldeles alldeles underbart och passar mig väl.

Jag har tagit upp telefonen och utan att tänka på det halkat in på appen som jag redan använde i datorn.

Det är på fritiden en sak i taget blir svårt, och det har det också varit under en tid. Problemen uppträdde troligtvis när puberteten plötsligt gjorde intåg i mitt liv samtidigt som jag började bruka en “smart” telefon. Nu är jag alltid uppkopplad det halkas därför lätt in i den digitala sfären. När jag ser på TV en kväll kan jag få ett meddelande. Det leder till koll av andra appar och innan jag vet ordet av sitter jag och tittar på en georgisk dansvideo som en gammal klasskamrat länkat till tidigare under dagen. Framför min TV-skärm med rörliga underhållningsbilder har jag alltså plockat upp ännu en skärm där jag ser på rörliga underhållningsbilder. Ibland har jag suttit vid datorn på Facebook en regnig söndag för att utan förvarning sitta med mobilen i handen scrollandes på – just det, Facebook. Jag har tagit upp telefonen och utan att tänka på det halkat in på appen som jag redan använde i datorn. Dessa fenomen gör att jag stundtals får svårt att varva ner.

Jag tror att jag själv har lärt mig det här. Jag är så van att allt som oftast på min fritid ha flera saker på gång och mitt digitala beteende spär på detta. Efter att ha lyssnat till hjärnforskaren och psykiatrikern Anders Hansens sommarprat om hur vi beter oss med våra mobiler blir jag än mer övertygad om att jag bör bli bättre i min disciplin. Sedan tidigare har jag alltid stängt av aviseringar och loggat ut från de sociala medierna över jul- och påskhelgerna hemma i Kiruna hos föräldrarna. Väl där är jag upptagen med viktigare saker än telefonen. Saker som bakning, skidåkning, skoterkörning och rigorös ätning med familjen. Och här mår jag som allra bäst. Jag tror inte på att vara helt utan mobilen. Om jag däremot blir bättre på att göra en sak i taget, kommer jag kanske göra det på ett sätt som jag mår bättre av. Det är nog något för mig att sträva efter.