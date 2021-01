Izolis verksamheter stängs – framtiden oklar: "Vet inte vad som händer"

Under helgen publicerade restaurang Izolis via sina sociala kanaler att man rabatterade sina matpriser för kunderna. Efter detta avsåg man att stänga restaurangen. Detta hade också skett under måndagen.

– Jag kan inte säga något i dag egentligen. Jag vet inte vad jag har att säga och inte heller vad jag egentligen vill säga, berättar ägaren Khaled Izoli på telefon.

Restaurang Izolis är bara en i raden av restauranger som haft det jobbigt under coronapandemin i Bollnäs. Sedan tidigare har Wayne's coffee stängt på obestämd tid och O'learys har gått i konkurs.

– Restaurangen är stängd tillsvidare, men jag kan inte säga vad det innebär. För jag vet inte ens själv. Jag måste prata ihop mig med övriga familjen också, säger Khaled Izoli.

Så tillsvidare är inte samma sak som för gott?

– Det är tillsvidare. Mer än så vet jag inte.

Familjen Izoli äger också Arbrå Wärdshus i centrala Arbrå och restaurang Randas i Bollnäs centrum. De två restaurangerna är dock i andra bolag, men vad som händer med dessa är också oklart för tillfället.

– Det är andra bolag, men samma drivkraft om man kan säga så. Vi får se. Jag kan inte säga mer än så i dag. Kanske kan jag prata mer en annan dag, säger Khaled Izoli och fortsätter:

– Helt ärligt vet jag inte ens vad jag vill längre.