Bollnässonens helkväll i Göteborg – sköt hem segern med sina första SHL-mål: "En speciell kväll"

Det första målet betydde 1–0 i den första perioden.

– Första målet är ur rätt dålig vinkel så jag försökte bara skjuta efter att jag fått en bra passning av "Jocke" (Joakim Lindström), det är lite turligt att den går in, säger han.

Det andra betydde 3–2 och var det som säkrade segern i den tredje perioden.

– Adam Pettersson jobbar fram den rätt bra i slottet och så lyckas jag sätta den, så det var två sköna mål. Vi behövde tre poäng så det var perfekt. Det var en bra kväll., säger han.

Förutom två mål var Eriksson även inne på det tredje Skellefteåmålet och fick dessutom 13 och en halv minut i istid, hans högsta notering hittills i SHL.

– Det känns bra när man kommer in i puls och får många byten. Det är då jag trivs som bäst och då känns det bättre på planen, säger Eriksson.

Matchen mot Frölunda var Erikssons 16:e för säsongen och med andra ord hans första höst som helt ordinarie i SHL, då han under förra säsongen gjorde totalt 17 framträdanden.

– Lite upp och ned. Det är ett stort steg att gå från J20 till A-lag, så det var en anpassningsperiod till en början för att komma in i det hela och jag tycker att jag kommer in i det mer och mer så det just nu känns det ju bra. Nu har man vant sig vid spelet och det tyder på utveckling och det är så jag känner själv, säger han.

För precis ett år sedan gjorde Albin Eriksson, med Bollnäs IS som moderklubb, sin första SHL-match när han spelade fem och en halv minut på bortaplan mot Örebro.

I slutet av mars gjorde han sina två första SM-slutspelsmatcher.

I juni draftades han i den andra rundan, som spelare 44 totalt, av Dallas Stars i NHL-draften.

– Det har varit en rätt så häftig vår och sommar för mig och fullt upp med draft och allting, och nu får man spela hockey på heltid. Det är bara att gå till jobbet varje dag och hålla fötterna på jorden, jobba hårt. Det är en skön tillvaro jag lever i nu när man får jobba med hockeyn och får ha det som ett arbete och hobby. Så just nu känns det jäkligt bra och jag känner att det kan bli ännu bättre också och det är bara positivt, säger han.

Och pucken från det första målet har redan en bestämd plats.

– Den ska nog hem till pojkrummet i Bollnäs tror jag. Jag har pucken från första A-lagsmålet i Bollnäs där hemma och någon till, från landslaget tror jag, och så nu SHL då. Det blir en liten pucksamling där hemma nu.Och under tisdagskvällen skickade han alltså in sina två första mål i SHL-karriären, säger 18-åringen från Bollnäs.