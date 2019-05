Nytt superbyte av NHL-spelare, förlösande mål och läckra passningar när Tre Kronor krossade Österrike

Tre Kronor hade inga större problem med att avfärda Österrike i torsdagens gruppspelsmatch i Ishockey-VM i Bratislava. Redan efter dryga minuten gjorde Gabriel Landeskog 1–0 och minuten senare var det 2–0 när Marcus Krüger höll sig framme på en målvaktsretur.

Därifrån rullade det på och efter att matchens 20 första minuter var avklarade stod det 5–0 på resultattavlan i Tre Kronors favör och de vann även skotten klart med 15–4.

Med en 5–0-ledning och ett tydligt övertag i spelet blev det en mindre målkavalkad i den andra perioden jämfört med den första för Tre Kronor. Laget rullade runt på manskapet och försökte sprida ut istiden på alla spelare och behålla skärpan. Stundtals blev det någon passning för mycket men Dennis Rasmussen bröt ett uppspel i numerärt underläge innan han spelade väggspel med Krüger för 6–0 och Elias Lindholm pangade sedan in sitt första mål i mästerskapet.

I den tredje och sista perioden var tempot från Tre Kronor avslaget och Österrike tilläts komma in i matchen, även om matchen var avgjord redan. Två snabba mål från Oliver Ekman-Larsson och Elias Pettersson, som båda gjorde sina första mål i mästerskapet, skickade upp Sverige i en 9–0-ledningen. Svenskbekantingen Michael Raffl reducerade senare med ett distinkt skott.

Matchens premiärbyte

Gabriel Landeskog hade inte ens tränat med Tre Kronor innan han skrinnade ut på isen för sitt första byte årets mästerskap. Och precis som Alexander Wennberg såg han till att ta tillvara på det först bytet på absolut bästa sätt när han tog emot en passning framför mål av Elias Pettersson innan han rundade målvakten Bernhard Starkbaum och enkelt kunde lägga in pucken för 1–0 till Tre Kronor, efter bara 37 sekunder på isen.

– Skönt att göra mål. Men det tog lite lång tid tycker jag, säger Landeskog med ett leende till SVT.

Matchens mest oväntade fanclub

Att lag och spelare har en skara supportrar som gör sig hörda under matcherna hör inte till ovanligheterna och Tre Kronor har en stabil supporterskara på läktarna under matcherna i VM. Men i matchen mot Schweiz dök en oväntade fanclub upp. En fanclub som fattat tycke för den svenske materialförvaltaren Anders "Pudding" Weiderstål som förkunnat att han gör sitt sista VM för Tre Kronor. Ett par gånger om zoomades gruppen in när de höll upp plakat med varsin bokstav som tillsammans bildade ordet "Pudding".

Matchens tre bästa spelare

1. William Nylander, forward, Tre Kronor

2. Gabriel Landeskog, forward, Tre Kronor

3. Oliver Ekman-Larsson, back, Tre Kronor

Matchfakta

Tre Kronor–Österrike 9–1 (5–0, 2–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (1.09) Gabriel Landeskog (Elias Pettersson, Elias Lindholm), 2–0 (2.37) Marcus Krüger (Oskar Lindblom), 3–0 (5.41) William Nylander (Alexander Wennberg, Patric Hörnqvist), 4–0 (7.32) Adam Larsson (William Nylander), 5–0 (14.39) Adrian Kempe (Anton Lander, Mattias Ekholm).

Andra perioden: 6–0 (9.13) Dennis Rasmussen (Marcus Krüger) spel i numerärt underläge, 7–0 (13.22) Elias Lindholm (Gabriel Landeskog, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 7–0 (2.40) Oliver Ekman-Larson (Alexander Wennberg, Patric Hörnqvist) spel i numerärt överläge, 9–0 (5.31) Elias Pettersson (Elias Lindholm, Gabriel Landeskog), 9–1 (7.46) Michael Raffl (Fabio Hofer, Markus Schlacher)

Skott: 36–22 (15–4, 7–7, 14–11)

Publik: 8 386.