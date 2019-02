Hockeyförening rasar – slutar betala hyra om ishallen inte rustas upp: "Kan inte stå för det här"

Läs även fritidschefens svar: Stor frustration inom hockeyn – fritidschef vill se krafttag: "Måste lyftas politiskt"

Den mörkgrå betongen runt hockeyrinken dämpar de få ljusstrålarna som letar sig in mellan springorna i de igenspikade fönsterna. De mörka furuväggarna gör även de sitt till för att befästa den murriga känslan inne i hallen.

Så här har det sett ut sedan 1979 då ishallen på Sävstaås byggdes. Under årens lopp har både trender och behov förändrats överallt i samhället, men i Bollnäs ishall har tiden i princip stått stilla.

– Vi har kommit till en punkt nu då vi funderar på att inte betala någon mer hyra för vår avtalsperiod. För vi får inte det vi betalar för, säger Pär Palm.

Golven i omklädningsrummen är av klinker, vilket är förödande för skridskoskenor. Det finns alldeles för få förråd där lagen kan förvara sin utrustning. De förråd som finns är dessutom fuktiga och kalla vilket leder till att allt som förvaras därinne möglar.

Kaféet är inte avskiljt från rinken, vilket gör att det är lika kallt där som i övriga hallen, och något skötbord finns inte för besökare med småbarn.

Något omklädningsrum för tjejer finns inte heller. Ibland får vissa tjejer byta om i ett litet konferensrum om det är ledigt, men då är insynen fri från parkeringen.

– I dag spelar många tjejer tillsammans med pojkar, vilket är jättebra. Men tyvärr kan vi inte erbjuda dem något omklädningsrum. Så kommer det hit ett lag från exempelvis Ånge med tjejer så får de åka hem 17 mil utan att ha fått duscha, säger Pär Palm.

Men det Pär Palm anser är värst av allt är ändå den gamla sargen.

– Det här är en gammal modell som är tolv centimeter för hög, och helt stum. Får man en tackling in i den så tar det tvärstopp för kroppen, men hjärnan slungas vidare.

Under fjolåret fick en tioåring hjärnskakning efter en tackling in i sargen. Hade den varit av en nyare modell hade utfallet med all sannolikhet inte blivit lika allvarligt.

– Hjärnskakningar är den absolut största faran med hockey. Att kommunen inte vill satsa på att öka säkerheten här förstår jag inte, säger Pär Palm bekymrat.

Allt kommunen nyligen beslutat om att investera en miljon i en säkerhetssele för att tillgänglighetsanpassa ishallen så att personer med funktionshinder ska kunna åka skridskor på ett säkrare sätt, och aktiva inom konståkningsklubben ska kunna öva svåra hopp, tycker Pär Palm är positivt.

Däremot är han frågande till hur den investeringen kunnat gå igenom så fort, medan alla brister som hockeyföreningen påtalat under flera år fortfarande inte gjorts något åt.

– Vad har de gjort som vi tydligen misslyckats med? Jag förstår inte, säger han frågande.

Just nu pågår dessutom en upphandling av nya sarger till både Alftas och Söderhamns ishallar. Bollnäs kommun är också med i upphandlingen, men kommer att dra sig ur om inga pengar skjuts till. Helt obegripligt, anser Pär Palm.

– Alla vet om riskerna, ändå är det här inget prioriterat ämne. Jag förstår faktiskt inte hur politikerna tänker, avslutar han.