Alfta och S/L utan tränare och Lindefallet satsar på transatlanter – så här förbereder sig hälsingelagen för Hockeytvåan

Bakom Hudiksvalls HC är det en trio lag från Hälsingland som gör upp i Hockeytvåan. Men hur ser det egentligen ut för klubbarna när våren passerat?

För Söderhamn/Ljusne, som hade en svag säsong jämfört med 2016/2017 då laget nådde kvalserien till division 1, är det en del frågetecken som måste rätas ut.

Det största är vem som tar över som tränare. Mikael Lindman fick gå mitt under förra säsongen och då tog Erik Sjödin över hans roll. Och det kan mycket väl bli en fortsättning.

– Vi har ingenting klart än, men vi har ett namn, eller två namn som vi pratar med, men går det inte i lås har vi pratat med Erik Sjödin. Vi räknar med att vara på is senast 1 september och då ska tränarbiten vara löst, säger S/L:s ordförande Mikael Krantz.

Nykomlingen Lindefallets SK är den klubb som kommit längst i sitt lagbygge och har i det närmaste spikat sin trupp inför debutsäsongen i division 2.

– Vi har några spelare som har familjesituationer som måste lösas först, där är det lite oklart. Men det ser bra ut. Evan Macintosh som vi fått in från Vetlanda är ett bra nyförvärv som vet hur det är att spela i Sverige och nye målvakten Denny Dubblestyne tror jag mycket på, säger tränaren Andreas Arvidsson.

Här nedan följer en genomgång av de tre hälsingelagen i serien.

ALFTA GIF HOCKEY

Nyförvärv: Inga.

Förluster: Tommie Jonsson (slutar), Martin Olsson (slutar), Pontus Wälås (osäker).

Vad mer vill ni ha in: "Om vi får välja först är det backar som behövs, men även några anfallare som kan producera. Det är väl tre backar och ett par forwards, det är det vi jobbar på så gott det går".

Hur ser tiden fram till premiären ut: "Laget tränar för fullt och har kört barmark sedan första veckan i maj, de kör tre gånger i veckan. Martin Hellgren fortsätter som spelande assisterande tränare, men huvudtränare står vi utan. Håkan Hellgren har valt att kliva av, men vi har haft tre namn på gång vi fått nej ifrån. Så idag har vi inget namn på gång om vi säger så. Vi har kontakt med några spelare utifrån vi hoppas på, men inga importspelare. Jag hoppas vi har klart med tränare så tidigt som möjligt, helst innan semestern", säger ordförande Lars-Erik Jonsson.

SÖDERHAMN/LJUSNE HC

Nyförvärv: Måns Swärdh, HHC, Filip Eriksson, HHC, Brandon Cercone, Niagara Whalers, Hampus Malm.

Förluster: Ludwig Fredlund (osäker), Nils Nord, Mora J18, Emil Lothström, Mora J18.

Vad mer vill ni ha in: "Vi har en bra första- och andralina, vi vill ha in några tvåvägsspelare och kanske en sniper".

Hur ser tiden fram till premiären ut: "Tränarbiten är inte akut att lösa idag, vi har is i magen. På spelarsidan är det en del saker som ska ramla på plats innan truppen är klar. Vi behöver en back och några forwards till. Det kommer bli ett bra lag, vi är inte alls varit oroliga. Så här bra har det aldrig sett ut tidigare. Att Blake Luscombe kommer tillbaka är bra, han tillför mycket poäng och har bra inställning. I stället för att få in nya är det bättre med dem vi vet vad vi får ifrån. Vi har kontakter med några fler utländska spelare, men inget är klar än", säger Mikael Krantz.

LINDEFALLETS SK

Nyförvärv: Evan Macintosh, Boro/Vetlanda (skadad ifjol), Caleb Eefting, Rönning IK, Denny Dubblestyne, Töreboda IK, Oskar Smids, HHC, Adrian Thorin, HHC, Emil Svensson, HHC (tryout för BIK Karlskoga).

Förluster: Robin Karlsson (slutar), Mikael Lundgren (slutar)

Vad mer vill ni ha in: "Vi vill egentligen ha in alla med Hudikanknytning, det är det viktigaste. Kvoten för importer har vi tagit in".

Hur ser tiden fram till premiären ut: "Christoffer Backlund, David och Andreas Thelin Pesämaa, Magnus Persson och Ted Åström hoppas vi på och säger dom ja så är vi i hamn med lagbygget. Sen är det Markus Åkerlund från HHC som vi hoppas på. Försäsongsträningen är igång tre gånger i veckan, med blandad uppslutning. Några spelar fotboll så den hade kunnat vara bättre. Jag räknar kallt med att de är förberedda när vi drar igång i augusti. Sen betyder det mycket att Rafaelle Maietta och Carmine Vietri är kvar, att de kommer tillbaka är ett kvitto på att vi gjort det bra förra säsongen", säger tränaren Andreas Arvidsson.

FAKTA – Så spelas division 2 västra A

Den här säsongen går man tillbaka till två serier i Hockeytvåan, serierna innehåller 12 lag och man möts tre gånger vilket ger 33 omgångar.

Lagen: Alfta GIF, Avesta BK, Fagersta AIK, Falu IF, Hallstahammar HK, Hedemora SK, Lindefallets SK, Sandvikens IK, Skedvi/Säter IF, Strömsbro IF, Söderhamn/Ljusne HC, Valbo HC.