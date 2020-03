Internationella ligor riktar in sig på äldre – så jobbar Circa-gruppen för att fånga tjuvarna

Polisens Circa-grupp (Central Investigation Related to Crime Aliens, reds. anm.) är specialiserad på att kartlägga och följa internationella och svenska ligor som utför åldringsbrott i Sverige. Gruppen bildades 2009 efter att man insett att det behövdes någon som lyfte blicken och fick ett helhetsperspektiv på organiserad seriebrottslighet som riktade in sig mot äldre personer.

Man såg att det fanns flera olika ligor som riktat in sig på åldringsbrott i Sverige. Nu arbetar Circa-gruppen med att kartlägga och följa 30 till 40 olika ligor, både svenska och internationella.

Gruppen följer dagligen de polisanmälningar som görs i Sverige och försöker hitta mönster som kan visa om flera brott har begåtts av samma gärningsmän.

– Många gånger begår de bara ett eller ett par brott i ett område och sedan åker de vidare. Det gör att man i ett polisområde kanske inte ser sammanhanget och ser hur organiserat eller stort det här är, säger Anna Henriksson som arbetar i Circa-gruppen.

Åldringsbrotten kan delas upp i tre olika typer. Det handlar dels om stölder som sker i hemmet, där en eller flera personer lurat sig in i bostaden genom att låtsas vara en hantverkare eller be om ett glas vatten. Väl inne i bostaden har sedan pengar, plånböcker och smycken stulits.

De är ganska effektiva under den tid de är här, det är deras jobb. Sedan kommer de tillbaka år efter år, ibland flera gånger om året.

Dels om bedrägerier som sker via telefon där en person låtsas vara ett barnbarn i behov av pengar, eller en banktjänsteman som ska hjälpa den äldre stoppa ett pågående bedrägeriförsök. Men hjälp av bank-id kan sedan den äldres bankkonto tömmas.

Den tredje kategorin är fickstölder, ofta kombinerat med att en person kommit över bankkortets kod genom att titta över axeln när den äldre tagit ut pengar eller betalat i en affär, så kallad "shouldersearching".

Utifrån de mönster som Circa-gruppen hittat så ser man att personer verksamma i internationella ligor agerar snabbt över stora områden i Sverige. De kommer in i landet och stannar sedan i ett par veckor. Under den tiden rör de sig snabbt mellan olika platser, och ofta har man då följt de stora vägnäten i Sverige.

I den senast uppdagade stöldhärvan mot åldringar, där två offer fanns i Hälsingland, berättar åklagare Petter Lundgren att man utgått från en bas i Stockholm – och sedan gjort blixtvisiter på olika orter i Norrland.

– Vi har många som vi följer under flera års tid. De är här och begår många brott under en kortare tid och sedan lämnar de landet. De är ganska effektiva under den tid de är här, det är deras jobb. Sedan kommer de tillbaka år efter år, ibland flera gånger om året, säger Anna Henriksson.

I fall där man lyckats identifierat personerna som ingår i internationella ligor så har man funnit att flera av dem dömts för liknande brott i andra europiska länder. Det gör att polisen nu samarbetar med polis i andra länder.

– I det här ärendet har systemet med internationell arresteringsorder fungerat väldigt bra. Mannen var efterlyst när han fastnade i samband med en fortkörning eller liknande, och därefter har han kunnat gripas och föras till Sverige, säger åklagare Petter Lundgren.

Så hur vanligt förekommande är då egentligen dessa ligor, och hur stor är risken att utsättas för dem?

BRÅ:s, Brottsförebyggande rådet, kartläggning av brott mot äldre visar att ungefär var sjätte person över 65 år utsatts för något brott under det senaste året. Men man tror att det finns ett stort mörkertal. En del av de drabbade skäms över att ha blivit bestulna och vill inte berätta om det.

Den nationella trygghetsundersökningen visar att många äldre är oroliga för att drabbas av brott när de lämnar hemmet, till exempel vågar var femte kvinna över 74 år inte gå ut på kvällarna av rädsla att utsättas för brott. Samtidigt är risken för att utsättas för brott störst i hemmet.

Antalet fickstölder som riktar sig mot äldre personer i Sverige har enligt polisen varit ganska konstant under många år. Runt 1,5 procent av de över 65 år säger att de har råkat ut för en fickstöld under det senaste året.

Däremot har antalet bedrägerier som riktar sig mot äldre ökat kraftigt. De senaste tio åren har bedrägerierna ökat nästan trefaldigt. En stor del av ökningen står de bedrägerier som sker via telefon för.

– Då behöver man inte ens ha direktkontakt med brottsoffret. Man kan på kort tid kontakta hundratals personer och kanske lyckas få ett fåtal att nappa, säger Elisabeth Pettersson som arbetar som analytiker hos polisen.