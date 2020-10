Inte ansvarsfullt önska regeringskris mitt i pandemikris

KD hoppas alltså innerligt att januarisamarbetet mellan regeringen, C och L ska spricka, nu när förhandlingarna om arbetsrätten havererat. Ebba Busch är nämligen säker på att ett nyval skulle leda till en högerregering där hon själv får en given ministerpost. S-MP-regeringen slits just nu mellan C och L, som väntas kräva att den tidigare så kallade las-utredningen nu läggs till grund för en lagstiftning på ett område som hittills reglerats relativt konfliktfritt av arbetsmarknadens parter.

Detta ogillas inte bara av LO utan även av Vänsterpartiet, som också säger sig berett att fälla regeringen. Att V-ledaren Jonas Sjöstedt indirekt säger sig kunna släppa fram en SD-stödd högerregering hellre än lagstiftning på arbetsrättsområdet visar frågans sprängkraft.

Förvisso skulle det vara historiskt omvälvande att lagstifta på ett område som fungerat som ett svenskt varumärke - Saltsjöbadsandan. Det är den vanliga ordningen - att arbetsmarknadens parter gör upp om spelreglerna - som nu står på spel, samtidigt som EU diskuterar en lagstadgat europeisk minimilön. Sveriges regering vill inte ha lagreglerade löner, eftersom den svenska arbetsmarknadsmodellen alltid fungerat så bra. Fram till nu.

Men kanske är det missvisande att säga att förhandlingarna havererat, för att tiden är ute. Eftersom alla parter menar att de egentligen gått rätt bra, men inte kunde gå i mål. "Vi var så oerhört nära", säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson till DN. Det står dessutom i januariöverenskommelsen att alla lagändringar ska ske så att "en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls".

Mot bakgrund av allt detta vore det klokt att, som MP framhåller, ge parterna mer tid. Att vilja undvika en regeringskris mitt i en allvarlig samhällskris borde vara självklart för alla som känner ansvar för Sverige. Att KD vill fälla regeringen känns inte det minsta tryggt.