X-trafik utökar trafiken - men inte i Nordanstig?

X-trafik slår på stora trumman ut sitt budskap om fler tågavgångar som påverkar bussturer på vissa sträckor. Det verkar inte påverka Nordanstig. Antalet tågavgångar från Gnarp är nu sju norrut och söderut på vardagar, från och med före 9 december blir det – fortfarande sju! På lördagar och söndagar ökar de från tre till fyra.

På bussidan sker det mer drastiska förändringar. Från att det i dagsläget går 18 bussturer till Hudiksvall kommer det på nya listan att bara gå nio. På lördagar och söndagar minskas de från sex och fem till två och tre. Till Sundsvall finns nu tio avgångar på vardagarna, fyra på lördagar och tre på söndagar. Från 9 december går det sju bussar på vardagar, noll (0!) på lördagar och söndagar!

Samarbetet med SJ betyder också att studenter som pendlar till och från Mittuniversitetet i Sundsvall kommer att få betala 200 kronor extra i månaden, samtidigt som de inte kan åka hela vägen till Sundsvall Västra, utan tvingas byta till buss i Sundsvall.

Den efterlängtade turen som skulle kunna tillkomma från Sundsvall mellan 14.40 och 16.20 för att passa bättre för studenter och arbetspendlare, alltså omkring 15.30, saknas fortfarande. Däremot går bussen 16.20 och X-tåget 16.26 ännu mer samtidigt än förut.

Möjligheten att samordna bussar från Hassela och Bergsjö till Gnarp för anslutning till SJ-tågen har man inte heller tagit tillvara. Speciellt för tåg norrut vore ju detta perfekt! Och att få Gävleborgs och Västernorrlands trafikplanerare att samarbeta verkar vara svårt. De växande stugområdena efter E4 vid Armsjön, Skedlovallen och Nyråviken är trots sitt utmärkta läge utestängda från alla bussar. Allt detta borde vara något för Trafikverkets samordnare att se över.

Jag vill gärna nyttja kollektivtrafiken, men det verkar som att det inte är av värde för X-trafik att se över trafiken i Nordanstig? Men OK, linjen Bergsjö-Hudiksvall klarar ni i alla fall bra.

HS

Svar direkt: För att kunna skapa en konkurrenskraftig och attraktiv region måste vi möta dagens och framtidens resebehov. Att X-trafik och SJ var och en för sig skulle kunna utöka trafiken är inte möjligt med nuvarande infrastruktur. Vi behöver därför samarbeta för att få till fler avgångar och ambitionen har varit att så långt det går skapa timmestrafik med tåg, men det kommer inte att vara möjligt från alla orter efter sträckorna.

Det stämmer att utbudet med buss minskar på sträckan Sundsvall-Hudiksvall från 9 december. Busslinje 329 sattes in för ett par år sedan som ett komplement till X-tåget. Eftersom tågtrafiken nu utökas kan vi inte köra parallellt med både buss och tåg och därför dras turerna på linje 329 in samtidigt som busslinje 29 förlängs till och från Sundsvall under vardagar.

Tillägget som krävs för att även kunna resa med avgångar som körs av SJ har tidigare kostat 520 kronor per månad, från 9 december blir tillägget billigare och kommer att kosta 200 kronor per månad. Det kommer att kunna köpas till X-trafiks periodbiljetter för alla åldrar, vilket inte varit möjligt tidigare.

När det gäller anslutningar till och från tågen med övriga busslinjer i Nordanstig får vi fortsätta att kika på hur behoven ser ut för att se om det är möjligt att göra justeringar framöver.

Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef X-trafik